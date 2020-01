Roger Federer perd le premier set contre Marton Fucsovics

N ° mondial 3 et Roger Federer, six fois champion de l’Open d’Australie, traîne après le premier set de l’affrontement de quatrième ronde avec Marton Fucsovics, le Hongrois remportant le match d’ouverture 6-4 en 36 minutes. Le Hongrois a tout gardé sous contrôle dans ses matchs de service et converti la troisième chance de pause à 3-3 qui lui a assuré le set.

Marton n’a perdu que sept points au service et a bien dompté ses tirs pour rester au niveau avec Roger qui n’a pas pu imposer ses coups et déplacer l’adversaire de la zone de confort, deux jours seulement après ce choc du marathon contre John Millman qui a duré plus de quatre heures.

Roger n’a jamais perdu contre Marton auparavant et ce n’est que la quatrième fois qu’il perd le premier set du quatrième tour ici depuis 2004. Federer a forcé une erreur de Fucsovics lors du premier match à tenir à 30, obtenant son nom sur le tableau de bord avant le Hongrois a frappé un vainqueur de service pour ramener le deuxième match à la maison et égaliser le score à 1-1.

Le troisième match a été plus court que les deux précédents et Roger l’a décroché avec un as pour se déplacer à nouveau devant, prenant deux points sur le retour dans le prochain match mais le perdant à la suite d’un vainqueur de coup droit de Fucsovics qui a rattrapé le 20 fois champion majeur sur du mauvais pied, quelque chose que vous ne voyez pas souvent.

Le Suisse a assuré un autre match avec des services bien placés qui l’ont poussé 3-2 devant, remportant à nouveau quelques points au retour lors du sixième match, mais en restant sur ce point alors que Marton a verrouillé le tableau des scores à 3-3. Le Hongrois a créé trois occasions de pause dans le septième match à la suite d’une coûteuse erreur de volée de Federer au filet, convertissant le troisième lorsque Roger n’a pas réussi à se défendre contre un puissant coup droit de son rival qui s’est déplacé 4-3 devant.

Tirant de tous les cylindres et surtout avec son coup droit, Fucsovics s’est tenu amoureux quelques minutes plus tard pour cimenter la pause et remonter 5-3, forçant Roger à servir pour rester dans le set. Le Suisse a tenu avec un coup droit pour réduire le déficit et prolonger le set, mais seulement pendant quelques minutes, alors que Marton bouclait le premier match avec une autre prise puissante dans le dixième match pour un 6-4 après 36 minutes.