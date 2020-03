Roger Federer perd l’un de ses sponsors pour sa fondation

Mauvaise nouvelle pour le Fondation Roger Federer. Starbucks, l’un de ses sponsors n’a pas inclus l’association du joueur de tennis suisse parmi les bénéficiaires de son soutien financier pour cette 2020. Au cours des dernières années, l’ancien numéro un mondial a organisé de nombreux événements dans le seul but de récolter le maximum d’argent possible pour les plus défavorisés. Le dernier a eu lieu il y a un peu plus d’un mois en Afrique du Sud, où il a levé quelque 3,5 millions de dollars. Espérons que cela ne signifie aucun revers pour le Suisse et sa fondation.

