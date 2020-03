Roger Federer perd son match de superproduction R1 à Dubaï contre Andy Murray

Roger Federer a été la figure dominante du tennis masculin entre 2004 et 2007, remportant un incroyable 42 titres ATP et perdant seulement 24 matchs au total. Le Suisse n’a cependant pas pu suivre le même rythme en 2008, poussé aux limites par la nouvelle génération dirigée par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray et finalement perdant le numéro un mondial.

1 poste en août après quatre ans et demi au sommet. Novak Djokovic l’a détrôné lors de l’Open d’Australie tandis qu’Andy Murray l’a fait à Dubaï, battant Roger 6-7, 6-3, 6-4 en une heure et 55 minutes dans ce qui avait été une rencontre très inhabituelle au premier tour!

À savoir, Andy était classé 11e, ce qui montre à quel point Dubaï était forte cette année-là, incapable de gagner la place de tête de série malgré sa position juste à l’extérieur du top 10! C’était leur troisième rencontre et la deuxième victoire pour le Britannique de 20 ans qui n’a jamais vu une chance de pause dans toute la rencontre, respectant son plan et maîtrisant Roger dans les moments cruciaux.

Le Suisse a bien combattu dans le premier set (est venu d’un 5-2 dans le bris d’égalité) mais n’a pas pu rester au même niveau avec son rival dans les deux suivants, perdant le service une fois dans chaque pour frapper la porte de sortie à un de ses tournois préférés où il a remporté quatre titres au cours des cinq dernières années.

Andy n’a servi qu’à 55% mais a réussi à bien défendre son deuxième service, intouchable après avoir décroché le premier service et remporté 48 des 53 points! Le jeune a devancé Roger dans les échanges les plus courts et les plus moyens tandis que le Suisse avait un mince avantage dans les rallyes plus longs (en théorie, cela aurait dû être l’inverse) qui ne pouvaient pas le maintenir en lice plus longtemps.

Cela a également marqué la première défaite de Federer depuis Indian Wells 2007 et il n’était pas particulièrement heureux de cela, en particulier avec le style de jeu défensif d’Andy: “Je ne pense pas qu’il ait beaucoup changé son jeu depuis la première fois que je l’ai joué et Je pensais qu’il l’aurait fait “, a déclaré Federer.

“Il va devoir travailler très fort au cours des prochaines années s’il veut jouer de cette façon. Il se tient loin derrière le terrain. Il faut beaucoup courir et il a tendance à attendre les erreurs de son adversaire. Je lui ai fait des erreurs mais dans l’ensemble, au cours d’une carrière de 15 ans, vous voulez chercher à gagner un point plus souvent, plutôt que d’attendre que l’autre ne rate.

Qui sait, il pourrait nous surprendre tous. “Ils ont eu besoin d’un peu plus de 25 minutes pour terminer les dix premiers matchs, avec d’excellentes frappes des deux côtés et aucune chance pour les retours. Le set est entré dans un tie-break où Andy a construit un 5- 2 avant que Roger ne remonte à 5-5 après une erreur de coup droit de son jeune adversaire.

Le Suisse a sauvé un point de consigne à 5-6 avec un vainqueur de service et a frappé un autre pour son premier point de consigne. Il l’a saisi avec une solide attaque en coup droit que Murray n’a pas réussi à contrôler, désireux de briser le rythme d’Andy dès que possible dans le deuxième set et de livrer ce coup final.

Federer a atteint deux points au retour dans le troisième match, mais Andy a évité d’autres problèmes après deux erreurs de Roger, qui se sont révélées très coûteuses. Murray a créé son premier point de rupture à 3-2 et a fauché un vainqueur du coup droit croisé pour prendre la tête et se déplacer 4-2 devant.

Tenir amoureux lui a donné le plein contrôle sur le set, le ramenant à la maison avec un vainqueur de service dans le match neuf pour un 6-3, établissant le set décisif où il avait maintenant l’élan. Roger était loin de son meilleur et a dû sauver deux points de rupture au début du set final pour rester en lice, ayant désespérément besoin de quelques matchs retour efficaces.

Il avait une chance dans le prochain match, bien qu’il ait réussi un coup droit facile qui aurait pu lui donner la première chance de pause du match. Andy a tenu après deux égalités et a effectué un mouvement décisif dans le cinquième match, volant le service de Roger à l’amour pour un avantage de 3-2 et la possibilité de servir pour la victoire dans le dixième match.

Le Britannique a achevé son triomphe de la meilleure manière possible, atteignant quatre vainqueurs de service pour devenir un vainqueur et marquer sa deuxième victoire consécutive sur le no. 1!