Roger Federer peut encore gagner Wimbledon

L’ancien entraîneur de Roger Federer, Paul Annacone, estime que même si les Suisses peuvent gagner Wimbledon cette année, ce sera un gros test pour l’ancien n ° 1 mondial. Sauter la saison sur terre battue et certains des tournois sur terrain dur à venir, Federer est sur le point de faire un retour durant la saison Grass Court.

Il a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie récemment, s’inclinant devant l’éventuel champion Novak Djokovic en deux sets. Bien que le retour de Federer après une blessure soit très attendu, ses performances seront au microscope.

Cependant, Annacone a également déclaré qu’il ne fallait pas prendre le retour de Federer à la légère et qu’il était toujours une force avec laquelle il fallait compter. “Il vient de se rendre aux demi-finales de l’Aussie Open par la peau de ses dents, mais il était là, et ce sont les moments pour lesquels tous ces grands vivent”, a déclaré Annacone dans le New York Times.

«Je ne suis donc pas tout à fait prêt à le radier. Et vous regardez son bilan sur gazon et à quel point son jeu est unique pour l’herbe, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne peut toujours pas gagner Wimbledon “. Annacone a également admis que le retour de Federer sera difficile.

“Le grand défi de mon expérience est que plus on vieillit, plus il est difficile de revenir de quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. “Mais ces grands de tous les temps sont des aberrations, pas la règle, donc vous risquez votre propre péril pour prédire ce qui va se passer, pour ou contre. En 2010, quand j’ai commencé avec lui, les gens se demandaient quand il allait prendre sa retraite ».