“Roger Federer peut être absent pendant six mois mais sait gagner des matchs”

Le dépassement était proche et l’arrêt est venu: c’est la phrase avec laquelle Alexander Zverev a commencé une interview avec l’agence de presse allemande pendant sa quarantaine. Selon l’Allemand, en effet, cet arrêt favorise Nadal, Federer et Djokovic et lui permettra de retrouver sa forme et ses charges maximales avant le dépassement générationnel.

Indian Wells était le premier des trente-quatre tournois annulés (pour l’instant) en raison de l’urgence du coronavirus, mais l’événement californien pourrait être reconstruit avec les intérêts en accueillant l’US Open. Selon Marca, il n’est pas exclu un changement de lieu à la lumière de la situation difficile que la ville de New York connaît le plus affectée par covid-19.

Le Billie Jean King Tennis Center a été transformé en hôpital de campagne et refuge pour sans-abri pour un total de 25 000 repas par jour et dans ces conditions, il semble évident de pouvoir penser au bon déroulement d’un tournoi de slam.

L’ancien numéro 1 mondial, Mats Wilander, pense que la suspension affecte plus les jeunes joueurs que les grands. “Évidemment, nous perdons un an de la chasse dans les livres d’histoire, mais en même temps, qui se soucie vraiment de qui se retrouve avec le plus de majors?” dit le Suédois.

«Ça fait plus mal à Novak parce qu’il était en pleine forme et Roger vieillit. Mais pour les jeunes joueurs, une pause comme celle-ci est beaucoup plus difficile. Oui, ils vont évidemment pouvoir s’entraîner à un moment donné, quelque part, mais sans jouer de matchs? La seule façon de s’améliorer à 21 ans est la confiance et le développement des connaissances.

Federer peut être absent pendant six mois mais sait comment gagner des matchs. Les plus jeunes joueurs continuent de se former pour gagner des matchs ».