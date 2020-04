“Roger Federer peut faire ce qu’il veut”

Chris Evert a une Académie réussie à Boca Raton, en Floride, et à l’époque du Coronavirus, il a pris l’initiative de rester en contact avec les joueurs de tennis. Les plus récents “invités” du champion de Chelem à 18 reprises étaient Matteo Berrettini et Ajla Tomljanovic, qui ont discuté avec Evert pendant plus d’une heure.

Le joueur italien a révélé qu’il idolâtrait Roger Federer. «Roger, c’est le tennis. Il peut faire ce qu’il veut. C’est facile. Il est mon idole. Je peux parler de lui pendant deux ans. Il donne l’impression qu’il est né comme ça. Novak est une machine.

Pour moi, c’est le pire à jouer. Je me souviens avoir joué à Londres lors des finales de la tournée, j’ai eu près de 70% de mes premiers services dans le deuxième set et j’ai encore perdu le set 6-1. Je ne pouvais pas tenir mon service. Il a un retour incroyable. Son revers est vraiment bon.

L’intensité de Nadal est incroyable. Peu importe si le score est de 5-0 et 0-5 “- a déclaré Berrettini. Sur la suspension actuelle de la saison de tennis, il a ajouté:” Je ne suis pas optimiste quant à la reprise de la saison de tennis cet été.

L’Europe et les États-Unis traversent une période difficile. Je crains que la saison en cours ne soit annulée. Je suis en forme et je m’entraîne tous les jours ». Sur la relation avec son entraîneur Vincenzo Santopadre: «J’ai rencontré Vincenzo pour la première fois à 14 ans et je passe plus de temps avec lui que ma famille.

J’ai commencé à m’entraîner avec lui pour le plaisir. Il n’a fait pression sur moi qu’à l’âge de 20 ans. Il savait que le tennis est un marathon, mais pas un sprint. Il m’a aidé à améliorer mon entraînement physique ».