Roger Federer peut-il aller jusqu’au bout à l’Open d’Australie? Les victoires convaincantes au premier tour contre Steve Johnson et au deuxième tour contre Filip Krajinovic ont donné beaucoup de confiance au Suisse Maestro, qui jouera désormais son match de troisième tour contre John Millman.

Ce match rappellera à Federer certains souvenirs, comme la défaite au troisième tour de l’US Open 2018. Un souvenir qui ne peut pas effrayer Federer, compte tenu également de la façon dont son tirage au sort est devenu moins compliqué que prévu.

Matteo Berrettini, Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov étaient en effet déjà éliminés; donc ici, au moins jusqu’à la demi-finale, il risque de ne pas rencontrer de redoutables adversaires, notamment sur les terrains durs. Contrairement à ce qui peut arriver à Novak Djokovic, qui pourrait affronter le Suisse en demi-finale.

De son côté, Nole pourrait croiser Marin Cilic, Milos Raonic et Stefanos Tsitsipas. Nole arrivera probablement en demi-finale de toute façon, mais peut-être que les énergies gaspillées seront différentes. Rafael Nadal a un tirage encore plus complexe, avec Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Dominic Thiem et Daniil Medvedev de son côté. Une situation qui, globalement, peut favoriser le sort de Roger Federer.

Pensez à son chemin éventuel vers la finale: John Millman au troisième tour, Marton Fucsovics au quatrième tour, Fabio Fognini ou Sam Querrey en quart de finale, Novak Djokovic ou Stefanos Tsitsipas en demi-finale. En finale Rafael Nadal ou Daniil Medvedev.

La logique pourrait dire un tel résultat, le pratiquer, on le sait, est toujours différent. Cependant, compte tenu du tirage au sort et de tout ce qui se passe, Federer a une énorme chance d’aller jusqu’à l’Open d’Australie. Beaucoup plus que la saison dernière et bien plus que tous ses concurrents directs, qui devront s’affronter au moins jusqu’à la demi-finale.

Roger Federer devra être capable de gérer une bonne forme physique et une bonne pression, car, contrairement à ce que l’on pouvait attendre à la veille de l’Open d’Australie, il est devenu le principal favori de la victoire finale du titre.