Roger Federer peut-il revenir encore plus fort après l’opération?

Roger Federer a annoncé il y a quelques semaines sur son compte Twitter qu’il avait subi une intervention chirurgicale au genou droit: “Mon genou droit m’a dérangé au cours de la dernière période. J’espérais qu’il s’en irait mais, après un examen et une comparaison avec mon personnel, nous avons décidé de procéder sur la voie arthroscopique.

Après la chirurgie, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire, ils sont très confiants de mon rétablissement complet. En conséquence, je vais sauter les tournois de Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et Roland Garros. Je vous suis reconnaissant de votre soutien, j’ai hâte d’y retourner bientôt, à bientôt sur l’herbe! “.

Le Swiss Maestro reviendra pour le swing. Ce n’est pas la première fois que Federer revient d’une chirurgie ou d’une période négative. C’est arrivé après son mauvais 2013: entre 2014 et 2015, il a remporté 11 titres, dont deux ATP Masters 1000, la Coupe Davis 2014 et il a joué et perdu trois finales de Slam contre Novak Djokovic (Wimbledon 2014 et 2015 et l’US Open 2015).

En 2016, Roger a joué peut-être sa pire saison, sans même remporter un titre pour la première fois de sa carrière et sauter la dernière partie de l’année en raison d’une blessure. RHe est revenu en 2017 à l’Open d’Australie, remportant de manière inattendue le titre en finale contre Rafael Nadal.

En 2017 et en 2018, Federer a remporté trois slams (Open d’Australie 2017 et 2018 et Wimbledon 2017) et un total de 11 titres. Son 2019 a été une bonne saison, avec la finale à Wimbledon, mais après la demi-finale de l’Open d’Australie 2020 contre Djokovic, voici la nouvelle de l’opération au genou droit.

Pour Roger Federer, ce sera le troisième retour en sept ans: sera-ce encore un tournant positif pour lui?