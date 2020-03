Roger Federer pourrait-il sauter l’Open de France?

Le nom de Roger Federer est étroitement lié à celui de la Laver Cup, une compétition réellement créée et promue par le phénomène suisse. Au cours des dernières heures, il y a eu une controverse considérable concernant la tournée ATP, avec le déménagement de Roland Garros du 20 septembre au 4 octobre en raison de l’urgence sanitaire qui a frappé le monde entier.

Les organisateurs de la Laver Cup, une compétition conçue par Roger Federer, ont confirmé que la quatrième édition se tiendra comme prévu à Boston du 25 au 27 septembre, malgré l’accord de Roland Garros, initialement prévu du 24 mai au 7 juin.

«Cette annonce a été une surprise pour nous et nos partenaires – Tennis Australia, l’USTA et l’ATP. Cela soulève de nombreuses questions et nous évaluons la situation », a déclaré un communiqué. “En ce moment, nous voulons que nos fans, sponsors, diffuseurs, personnel, bénévoles, joueurs et la grande ville de Boston sachent que nous avons l’intention d’organiser la Coupe Laver 2020 comme prévu.”

Les organisateurs de l’US Open (24 août – 13 septembre) ont fait savoir qu’ils n’introduiraient pour l’instant aucun changement dans leur calendrier. “L’USTA continue de planifier l’Open des États-Unis en 2020 et n’apporte actuellement aucun changement au calendrier”, indique un communiqué.

“Ce sont des moments sans précédent, cependant, et nous évaluons toutes nos options, y compris la possibilité de déplacer le tournoi à une date ultérieure. À un moment où le monde se rassemble, nous reconnaissons qu’une telle décision ne devrait pas être prise unilatéralement. , et donc l’USTA ne le ferait qu’en pleine consultation avec les autres tournois du Grand Chelem, la WTA et l’ATP, l’ITF et nos partenaires, y compris la Laver Cup. ”