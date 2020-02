Roger Federer prend d’assaut Andre Agassi en 52 minutes pour atteindre la finale en ..

Quatre jours après avoir eu la chance de jouer à l’hélisurface de l’hôtel Burj Ar Arab, Roger Federer et Andre Agassi étaient les adversaires de la demi-finale de l’ATP à Dubaï en 2005, face à face pour la neuvième fois.

L’Américain a battu le jeune Suisse lors des trois premières rencontres avant que Federer ne prenne les commandes, marquant sa sixième victoire consécutive sur Agassi le 26 février, restant sur le terrain pendant seulement 52 minutes dans un triomphe 6-3, 6-1 qui l’a propulsé dans la troisième finale consécutive à Dubaï.

Roger est arrivé à Dubaï après avoir remporté le titre à Rotterdam, luttant pour s’adapter aux nouvelles conditions et battant Ivo Minar et Juan Carlos Ferrero dans le bris d’égalité décisif, sauvant deux balles de match contre l’Espagnol.

Le Suisse a mieux joué contre Mikhail Youzhny en quarts et a trouvé le rythme parfait contre le vétéran américain, perdant 15 points en huit matchs de service et repoussant les trois chances de pause pour augmenter la pression de l’autre côté du terrain.

Agassi était loin de ces chiffres, donnant la moitié des points dans ses matchs et subissant quatre pauses pour propulser Roger dans le match pour le titre en un rien de temps. Les Suisses comptaient une vingtaine de vainqueurs et ont forcé autant d’erreurs de la part de l’Américain qui a à peine touché un vainqueur, incapable de trouver un espace ouvert et restant loin derrière dans les échanges les plus courts et de milieu de gamme.

Federer a tenu le match d’ouverture avec un coup droit sur la ligne gagnante et Agassi a également produit un excellent jeu de service d’ouverture pour égaliser le score à 1-1 avec une prise en main amoureuse. Il a même créé une chance de pause dans le troisième match suite à un coup droit lâche de Federer qui l’a sauvé avec un service en plein essor pour éviter un revers précoce, renvoyant un vainqueur de service dans le cinquième match pour rester 3-2 devant.

André était là pour se battre dans les six premiers matchs, produisant une nouvelle prise fine pour égaliser le score à 3-3, remportant seulement un des dix matchs suivants à la fin de la rencontre! Roger a tenu à l’amour pour remonter 4-3 et a pris une pause à l’amour avec un revers en bas de la ligne gagnante lors du prochain match, assurant l’ouvreur avec un vainqueur en coup droit au match 9 pour 6-3 grâce à cette seule interruption de service.

Un coup droit sur la ligne gagnante a décroché une pause anticipée pour le champion en titre dans le set numéro deux, repoussant deux chances de pause dans le deuxième match pour confirmer l’avantage et gagner une autre pause dans le match trois après un vainqueur lob derrière le dos d’une position incroyable, l’un des clichés de l’année.

Marchant vers la ligne d’arrivée, Federer a tenu à 15 dans le quatrième match avec une attaque bien construite et a décroché un vainqueur de service qui lui a envoyé 5-1 devant, scellant l’affaire avec une pause amoureuse quelques minutes plus tard à la suite d’une double faute qui s’est avéré être le dernier coup joué par Agassi à Dubaï, prenant sa retraite à l’US Open plus tard cette année-là.