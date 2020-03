Roger Federer prend d’assaut Guillermo Canas en 73 minutes

En 2004, Roger Federer a conquis le monde du tennis et est devenu le joueur à battre, se distançant de tous ses rivaux et espérant plus de la même chose dans la saison à venir. Les Suisses ont pris d’assaut les adversaires à Doha au début de 2005, perdant la couronne à l’Open d’Australie face à Marat Safin après cet affrontement en demi-finale passionnant avant de soulever le trophée à Rotterdam et à Dubaï, devenant également le favori à Indian Wells.

Là, Roger a triomphé de son entraîneur actuel Ivan Ljubicic en deux tie-breaks au quatrième tour, marquant trois victoires de plus dans les autres matches pour atteindre la demi-finale, face à l’Argentin Guillermo Canas dans la bataille pour la place en finale.

Trois ans plus tôt, Canas avait renversé le jeune Federer au Canada Masters, n’ayant aucune chance dans celui-ci alors que Roger a remporté une victoire de 6-3, 6-1 en une heure et 13 minutes. Le champion en titre a contrôlé le rythme avec 23 vainqueurs et 17 fautes directes, ayant le dessus dans les rallyes les plus courts et les plus avancés pour rester en tête et ramener le triomphe à la maison.

Federer a volé plus de la moitié des points de retour, créant dix chances de pause et en convertissant cinq pour tenir les cordes de l’affrontement dans ses mains, face à deux points de rupture et se brisant une fois. Le favori a donné le coup d’envoi de l’action avec un gagnant de service dans le match d’ouverture, repoussant une chance de pause dans le troisième match avec un vainqueur de coup droit pointu et assurant une pause dans le prochain match pour ouvrir un écart de 3-1.

L’Argentin a riposté après avoir forcé une erreur du Suisse quelques minutes plus tard, réduisant le déficit et égalisant le score à 3-3 pour rester en contact avec le numéro mondial. 1. Federer a tenu après une autre égalité dans le septième match et a cassé Canas pour ouvrir une autre avance, assurant l’ouvreur avec une prise à 15 au neuvième match pour un 6-3 après 42 minutes.

Avec l’élan de son côté, Roger a pris une pause dans le premier match du deuxième set, le cimentant avec un vainqueur de la volée et se déplaçant 3-1 devant avec trois vainqueurs de service au quatrième match. Trouvant sa gamme, le Suisse a décroché un coup droit pour offrir une autre pause, tenant à 30 dans le sixième match et scellant l’affaire avec un autre match de retour réussi à 5-1 pour se propulser dans la finale, prenant neuf des dix derniers matchs à courir sur la ligne d’arrivée.