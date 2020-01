Roger Federer prend d’assaut Johnson pour un départ gagnant

Participant au 21e Open d’Australie, un record, le six fois champion Roger Federer a renversé Steve Johnson 6-3, 6-2, 6-2 en moins d’une heure et demie pour un démarrage parfait de la campagne et de la saison. Federer a choisi de sauter la Coupe ATP tandis que Johnson a remporté le titre Challenger la semaine dernière, trouvant le rythme gagnant mais impuissant face au Suisse qui a remporté sa 98e victoire à l’Open d’Australie et la 358e aux Majors au total, 20 ans après ses débuts à Melbourne.

Atterrissant à 80% du premier service, Roger a tiré dix as et perdu 12 points derrière le tir initial, repoussant la seule chance de rupture et augmentant la pression sur l’Américain qui ne pouvait pas le supporter. Federer a fustigé 30 gagnants et 13 erreurs directes, gardant tout sous contrôle avec son service et son coup droit et mélangeant bien son jeu avec 25 rushs nets.

D’autre part, Roger a remporté près de la moitié des points de retour, offrant cinq pauses sur huit opportunités pour prendre le dessus du début à la fin et se diriger vers le deuxième tour. S’installant sur un bon rythme dès le début, Roger a tenu à l’amour et a pris une pause dans les matchs initiaux, repoussant cette chance de rupture dans le troisième match et naviguant à travers les matchs de service restants pour prendre le premier match 6-3.

Il a fallu environ 25 minutes pour conclure le deuxième set, perdant à peine un point dans ses matchs et obtenant des pauses convaincantes dans les matchs un et trois pour un 6-2, se précipitant vers la ligne d’arrivée à partir de là. Johnson ne pouvait pas non plus faire grand-chose dans le décideur, impuissant au retour et avec deux matchs de service tremblants au début du set à 1-3 qui ont propulsé Roger au deuxième tour pour la 21e fois à Melbourne, sans jamais perdre avant le troisième tour ici.