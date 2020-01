Roger Federer prend un temps mort médical et perd le troisième set

Essayant de devenir le premier Américain en demi-finale de l’Open d’Australie, Tennys Sandgren mène 3-6, 6-2, 6-2 contre le sextuple champion Roger Federer. Le Suisse a souffert d’une blessure au dos, a reçu un temps mort médical et n’a pas pu jouer à 100% ou bouger comme il le fait habituellement.

Roger a pulvérisé 15 erreurs directes et s’est cassé deux fois, tout comme dans le deuxième set, s’éloignant de plus en plus de la 15e demi-finale à Melbourne, sans jamais perdre dans les quarts ici auparavant. Sandgren a tenu à 15 ans au début du troisième set après avoir forcé une erreur de Roger au filet, frappant toujours à plein régime et éloignant le Suisse de la zone de confort.

Servant dans le deuxième match, Federer a envoyé un coup droit long pour offrir une chance de pause à l’Américain et a pulvérisé une autre erreur de l’aile la plus forte pour tomber 2-0, luttant vraiment dans les 20 dernières minutes. Faisant face à trois points de rupture dans le troisième match, Tennys a produit des frappes audacieuses pour les repousser tous, prenant cinq points consécutifs et cimentant l’avantage avec deux vainqueurs de service qui l’ont propulsé 3-0.

Roger a reçu un avertissement d’obscénité audible dans ce match et a pris un temps mort médical hors du terrain, probablement avec une blessure au dos. Le Suisse a stoppé sa chute avec une excellente prise dans le quatrième match avant que Sandgren ne produise à nouveau sa magie derrière le tir initial pour remporter le cinquième match en amoureux avec un vainqueur du coup droit, prolongeant l’écart à 4-1.

Luttant pour trouver la vitesse au premier service, Federer a tenu bon lors du sixième match, mais il n’a rien pu faire au retour lors du prochain match, permettant à Sandgren de garder la pause avec son 14e as du match et de rester en place. l’ensemble dans le prochain match.

En contrôlant le rythme avec des coups de fond forts et profonds, Tennys a créé un point de consigne avec un vainqueur de la volée, nié par un coup droit pointu de Federer qui a raté une volée au point suivant pour offrir le deuxième point de consigne à son adversaire.

Le Suisse l’a sauvé avec un vainqueur de service avant de réaliser un coup droit facile, luttant pour bouger comme il l’aurait voulu mais repoussant le troisième point de set avec un vainqueur de coup droit de conduite-volée. Une double faute d’un ancien champion a offert le quatrième point de set à Sandgren qui n’a pas pu retourner le service du rival, gagnant la cinquième chance que Roger a sauvé avec un autre bon service.

En fin de compte, l’Américain a converti la sixième occasion suite à un revers lâche de Federer blessé pour prendre deux sets à une avance.