Roger Federer prendra-t-il du recul?

La décision de Roland Garros de déplacer le deuxième Chelem de la saison en septembre a généré une réaction en chaîne, étant donné qu’après le déménagement, le tournoi parisien ne commencerait qu’une semaine après la fin de l’US Open et coïnciderait avec Roger Federer‘s Laver Cup à Boston.

Certains joueurs ont déjà fait quelques déclarations sur cette décision. Selon ce qui a été rapporté par ESPN, et comme nous pouvons le lire dans les pages de Tennis World Italy, l’ITF a l’intention d’amende les joueurs qui sautent l’Open de France pour jouer d’autres événements sur le calendrier.

Un tel procès constituerait une décision sans précédent et aurait des conséquences importantes sur le tennis en général. Pour résoudre ce problème, l’événement conçu par Roger Federer pourrait être contraint de prendre du recul, malgré l’annonce faite la semaine dernière.

Heinz Guenthardt, capitaine suisse de la Fed Cup, a déclaré: “Malheureusement, tout le monde ne pourra jamais se mettre d’accord. En revanche, il n’y a pas d’alternative non plus. A Paris, il y a 128 hommes et 128 femmes, en plus des qualifications et des doubles. .

Une dizaine de joueurs seraient engagés dans la Laver Cup. L’ATP doit agir en conséquence puisqu’il s’agit d’une association de joueurs. Principalement parce que les joueurs de tennis de second ordre comptent beaucoup sur les gains de Roland Garros. “La situation reste controversée, et en tout cas généralement dépendante de l’évolution future de la pandémie de Covid-19.

Roger Federer n’a fait aucune déclaration concernant le changement de dates de Roland Garros: participera-t-il à la prochaine édition de l’Open de France?