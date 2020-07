Roger Federer prêt à «virer» définitivement Nike!

Roger Federer est prêt pour une grande annonce! Le Suisse Maestro ne reviendra sur les courts qu’en 2021 en raison de la deuxième intervention chirurgicale au genou droit, qui l’a contraint à sauter toute la seconde moitié de 2020. La saison est cependant compromise par le blocage des compétitions dû à la pandémie mondiale et à la annulation de toute la saison de gazon, y compris Wimbledon.

Roger, en ces jours de rééducation et sans tennis, joue un rôle important d’homme d’affaires et il a commencé à collaborer avec En cours d’exécution, une marque de chaussures de course. Pour connaître exactement le projet qu’ont conçu On Running et Roger Federer, il faudra attendre jusqu’au 6 juillet: un streaming en direct est prévu dans lequel une annonce importante sera faite.

Les fans suisses n’auront donc pas à attendre longtemps avant de savoir de quoi il s’agit. Et Roger Federer lui-même tente d’augmenter le suspense autour de ce qui, selon toute vraisemblance, sera un nouveau produit qui portera la signature suisse.

Roger Federer prêt à tirer définitivement Nike

Roger Federer a déclaré: « Le 6 juillet sera la grande annonce, le grand lancement. Nous y travaillons depuis un certain temps maintenant et c’est très excitant. Cela a été agréable d’avoir participé activement à ce projet.

Depuis que nous avons commencé, j’ai toujours eu le désir de connaître les personnes qui travaillaient dans l’entreprise. « Roger Federer veut être un protagoniste même loin des tribunaux et après avoir annoncé il y a quelques années, la séparation d’avec Nike pour épouser le projet UNIQULO, il a maintenant de grands espoirs dans cette nouvelle aventure.

Le Maestro suisse a également déclaré: « Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Je pense que je peux apporter une grande contribution qui, avec d’autres grands géants, n’aurait pas été possible. Cela n’a pas grandi ces dernières années et je suis sûr qu’il peut le faire. encore.

Nous n’avons pas à voler Cependant, vous devez rester concentré. On Runnung est une entreprise suisse et vous savez que si nous faisons du suisse, nous le faisons bien, c’est dans notre ADN. « Quant à la tenue Roger Federer a signé un contrat de 10 ans avec la marque japonaise UNIQLO au cours duquel il gagnera 10 millions de dollars par an, pour un total de 300 millions de dollars par an en 10 ans.

Ceci après avoir quitté Nike. Federer a également récemment été élu le sportif avec le plus de gains au monde en une saison: c’est la première fois qu’un joueur de tennis reçoit ce prix.