Roger Federer promet 1 million de francs suisses pour aider les “plus vulnérables” de Suisse

N ° mondial 4 Roger Federer a annoncé sur ses réseaux sociaux que sa femme, Mirka, et qu’il donneraient un million de francs suisses (environ 10,1 millions de dollars) pour aider les familles défavorisées de son pays natal, la Suisse. Federer, qui se remet d’une opération du ménisque au genou droit à domicile, a fait cette annonce mercredi 25 mars.

Dans son message, Federer a partagé: «Ce sont des moments difficiles pour tout le monde et personne ne devrait être laissé pour compte. Mirka et moi avons personnellement décidé de faire don d’un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables de Suisse.

Notre contribution n’est qu’un début. Nous espérons que d’autres pourraient se joindre à soutenir davantage de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise. Reste en bonne santé!” Le message du champion du Grand Chelem à vingt reprises survient quelques jours après qu’il a publié une vidéo de lui-même sur les médias sociaux demandant à tout le monde de suivre le protocole de distanciation sociale prescrit dans l’épidémie de Covid-19.

Pays après pays, la pandémie fait face à la colère, l’Europe étant la plus touchée par la propagation de cette maladie. Bien que l’Italie et l’Espagne aient enregistré le plus grand nombre de victimes dans le monde, dépassant l’épicentre initial du coronavirus – porteur de la maladie – la Chine, la Suisse a également vu son nombre de cas se multiplier.

Selon les derniers chiffres, la Suisse compte environ 10 456 cas avec 145 décès. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la maladie une pandémie car elle s’est rapidement propagée à l’extérieur de la Chine et a englouti le monde.

Dans l’une de ses déclarations aux médias, l’OMS a déclaré que l’Europe était devenue l’épicentre de la pandémie, remplaçant la Chine. Au cours des deux dernières semaines, le nombre de cas de Covid-19 a commencé à monter rapidement en flèche aux États-Unis. Crédit photo: Roger Federer Twitter