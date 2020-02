Roger Federer promeut un remède contre la pollution de l’air après les critiques du Credit Suisse

Après avoir été impliqué dans le scandale du Credit Suisse, reflétant les accusations de militants du changement climatique du monde entier, y compris Greta Thunberg, Roger Federer a une fois de plus prouvé qu’il se soucie du monde dans lequel nous vivons. Roger s’est associé à Pascal Pienaar, propriétaire d’entreprise et activiste climatique , pour promouvoir une plante connue sous le nom de Portulacaria afra, ou plus familièrement, la «nourriture des éléphants», le porkbush ou le spekboom.

Cette plante succulente pousse en Afrique du Sud et peut absorber 10 fois plus de pollution que toute autre plante, selon Pienaar. «Saviez-vous que Spekboom absorbe jusqu’à 10 fois plus de pollution que toute autre plante? Saviez-vous que 120 usines Spekboom compensent complètement votre empreinte carbone personnelle? Saviez-vous que Spekboom est comestible? Il est délicieux dans les salades, fait de grands smoothies et est un favori parmi les animaux ».

l’écrivain a écrit sur Instagram. Outre ce qui précède, ce sauveur climatique potentiel peut être cultivé même dans les conditions les plus difficiles. «Saviez-vous que vous pouvez le cultiver en plantant des boutures? Que c’est tolérant à la sécheresse et au gel? Pienaar continua.

La pollution par le carbone est l’un des principaux problèmes qui entraînent les changements climatiques catastrophiques qui se produisent actuellement dans le monde et notre mission est de la combattre de toutes les manières possibles. Pourquoi ne commençons-nous pas par planter plus de spekbooms dans nos cours ou même dans nos appartements? «Réduire notre empreinte carbone est plus important que jamais.

Plantez Spekboom dans votre jardin aujourd’hui pour aider à lutter contre le changement climatique », a déclaré Piennar. Roger Federer a pris une photo avec la jeune militante et elle l’a postée sur Instagram avec le message: “Roger Federer soutient mon défi Spekboom”.