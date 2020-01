Roger Federer-Rafael Nadal, Agassi-Sampras: la plus grande rivalité des 20 dernières années …

Roger Federer contre Rafael Nadal? Andre Agassi contre Pete Sampras? Novak Djokovic contre Rafael Nadal? Quelle est la plus grande rivalité des vingt dernières années? Dans le sport, une rivalité est l’une des expressions maximales de la compétition: il suffit de penser à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au football, et le tennis ne fait pas exception.

Au cours des vingt dernières années, il y a eu de grandes rivalités. Celui entre Andre Agassi et Pete Sampras a mis en évidence les années 90 et le début des années 2000. En tête-à-tête, Sampras mène 20-14. Les deux joueurs étaient considérés aux antipodes, tant pour le style de jeu que pour leur comportement.

C’est certainement l’une des plus grandes rivalités des vingt dernières années, qui a enthousiasmé des millions de fans, entre les pelouses de Wimbledon et les courts en terre battue de l’Open de France. Cette rivalité a été suivie par ce que les médias, les initiés, les fans et les foules considèrent comme les plus grands de l’histoire du tennis: Roger Federer et Rafael Nadal.

Glace et feu, élégance et puissance: presque un défi dans le défi entre Wimbledon et l’Open de France. Le Suisse et l’Espagnol ont offert à la foule certains des meilleurs matchs de l’histoire du tennis et ils parviennent encore aujourd’hui à exciter les fans et les initiés.

Nadal mène 24-16. Entre-temps, deux rivalités très célèbres se sont développées dans le tennis féminin depuis les années 2000: Serena Williams contre Venus Williams et Serena Williams contre Maria Sharapova. Les soeurs Williams ont défié 30 fois (Serena mène 18-12), même en 9 finales de slams (Serena mène 7-2), écrivant l’histoire récente du tennis américain.

La rivalité de Serena-Sharapova considère non seulement l’aspect technique sur le terrain, mais c’était une bataille de style, de mode et de déclarations sur et hors du terrain, qui a enflammé les fans et les médias. Serena mène en tête-à-tête pour 20-2.

L’Américain est devenu un véritable cauchemar pour le Russe! Au cours des dernières années, trois rivalités se sont développées. Celui entre Novak Djokovic et Andy Murray, qui a disputé 36 matchs (Nole mène 25-11), a trouvé son apogée entre 2013 et 2016.

En 2016, Murray a réussi à détrôner Djokovic. La rivalité entre Novak Djokovic et Rafael Nadal est l’une des plus fortes. Nole mène 28-26, mais il y a toujours un équilibre substantiel entre les deux, qui jouent généralement des matchs très épuisants, à la fois physiquement et mentalement.

Enfin la rivalité entre Roger Federer et Novak Djokovic (le Serbe mène 26-23), toujours dans un équilibre substantiel, mais avec Nole qui a battu Federer lors des quatre dernières finales du Slam auxquelles ils ont joué.