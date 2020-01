Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic: qui pourrait profiter des conditions de Melbourne?

La pluie qui a frappé Melbourne a contribué à améliorer la qualité de l’air de la ville, investie lors des qualifications du Open d’Australie 2020 par la fumée des incendies qui ravagent l’Australie. Malgré les désagréments du jour 1 du tournoi, la qualité de l’air s’est améliorée et les trois courts à toit rétractable ont permis à l’organisation de programmer plusieurs matchs, dont ceux de Roger Federer, Novak Djokovic et Serena Williams.

Mais si la qualité de l’air se dégrade à nouveau, qui seront les joueurs désavantagés par ces conditions? Il y aura une prémisse: si la qualité de l’air se détériore à nouveau, les organisateurs du tournoi planifieront certainement les matchs des meilleurs joueurs sur le terrain avec le toit rétractable, donc en jouant à l’intérieur.

Jouer à l’intérieur signifierait avoir une surface et des balles peut-être un peu plus rapides et cela pourrait être un facteur important, qui pourrait favoriser Roger Federer. Au contraire, si les matchs étaient en extérieur, même avec une qualité de l’air bonne mais pas optimale, les favoris seront les joueurs capables de libérer une grande force physique et une grande endurance.

Les favoris seraient donc Rafael Nadal, Novak Djokovic et tous les joueurs de tennis avec une grande endurance et force physique. En général, grâce à la grande technologie du tournoi et aux trois courts avec toit rétractable, les meilleurs joueurs ne devraient avoir aucun problème.

Pour tous les joueurs qui jouent à l’extérieur, dans des conditions météorologiques défavorables, les favoris seront les joueurs les plus physiques et les plus résistants. Comme nous l’avons vu les jours 2 et 3, il n’y a pas seulement la qualité de l’air mais aussi un autre facteur à considérer pour tous les joueurs de tennis qui jouent à l’extérieur: le vent.

Le vent a été le protagoniste du match de deuxième tour entre Jannik Sinner et Marton Fucsovics, remporté par le Hongrois en trois sets, déplaçant même les balles frappées par les deux joueurs! Bref, des conditions de jeu très dynamiques à l’Open d’Australie 2020.