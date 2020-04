Roger Federer, Rafael Nadal & Djokovic sont les joueurs que j’ai …

Nicolas Massu, double médaillé d’or olympique, a déclaré avoir étudié les jeux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic plus que tous les autres joueurs. Massu est actuellement l’entraîneur de Dominic Thiem et dit qu’il analyse constamment les joueurs afin qu’il puisse l’aider dans son rôle d’entraîneur de l’Autrichien.

“J’ai joué avec Federer et Nadal et Djokovic il y a de nombreuses années et j’ai transmis cette expérience à Dominic. Mais le tennis évolue et j’ai dû continuer à les analyser. Ce sont les joueurs que j’ai le plus étudiés de ma vie. Si vous ne le faites pas” t, il est difficile de les battre. “

Massu, qui a culminé au 9e rang mondial et a remporté six titres ATP au cours de sa carrière, a déclaré qu’il analysait d’autres joueurs, y compris ses adversaires depuis son plus jeune âge. “En tant que garçon, j’aimais analyser mes rivaux, j’ai passé de nombreuses heures au club à regarder les autres – et mon prochain adversaire, mais aussi des rivaux potentiels à l’avenir.

Je voudrais aussi regarder les résultats, classer, me renseigner à leur sujet. J’essayais de découvrir ce que font les meilleurs, mais aussi ceux qui n’ont pas autant de succès. En tant qu’entraîneur, je suis le même, j’aime être au courant de chaque détail – maintenant il utilise également la technologie, j’essaie de l’utiliser au mieux de mes capacités. “

Avec Massu, Thiem a atteint la finale d’un Grand Chelem pour la première fois cette année en Australie. Thiem est actuellement classé meilleur n ° 3 de sa carrière au classement mondial ATP derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal.