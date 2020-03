Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic dominent parce que …

Alors que de nombreux experts du tennis ont donné leur avis sur les raisons pour lesquelles les trois grands du tennis masculin – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – dominent toujours le tennis, Toni Nadal, l’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, l’a attribué au nouveau génération de joueurs n’étant pas assez bons et ne pratiquant pas assez dur.

S’exprimant sur le site Web de Tennis Now au camp Toni Nadal du Rafa Nadal Tennis Center à Costa Mujeres, au Mexique, Toni Nadal a déclaré: «Plusieurs fois, les gens me demandent pourquoi Djokovic et Federer et Rafael sont toujours là? Pourquoi Rafael et Djokovic et Federer parce que les jeunes ne sont pas trop bons.

C’est la première raison. Et c’est quelque chose que nous devons penser – au moins cela me fait réfléchir. “Oncle Toni, comme on l’appelle affectueusement, dit que les joueurs accordent trop d’attention aux autres détails au lieu de s’entraîner et de s’entraîner plus dur.

“Avant, quand Rafael était jeune, nous avions des raquettes de tennis, des balles, des sparrings – parfois bien, parfois pas trop bien – et nous n’avions pas trop de choses. Maintenant, pour jouer au tennis, nous avons besoin d’une analyse vidéo, nous avons besoin de biomécanique analyse, nous avons besoin d’études statistiques, nous avons besoin d’un nutritionniste et quand nous perdons des matchs, que se passe-t-il? Nous avons besoin d’un peu de psychologie.

Qu’est-il arrivé? Qu’est-il arrivé? C’est très simple – ils ne sont pas trop bons. Ce n’est rien d’autre. Il y a plusieurs années, une fille m’a demandé pourquoi je fais cette erreur? J’ai dit que c’est parce que je ne suis pas assez bon. Mais aujourd’hui, non. Aujourd’hui, quand nous perdons des matchs, nous allons voir le psychologue et le psychologue dit: «Oh, vous devez imaginer ceci et cela et seulement ces choses.» Incroyable.

Parce que le tennis est simple. Quand je fais une erreur, je vais m’entraîner un peu plus – et c’est tout. Les gens commencent à jouer au tennis aujourd’hui quand ils ont cinq ans et ils s’améliorent et ils ont maintenant 23 ans et ils ne sont pas assez bons.

Lorsque nous sommes arrivés sur le circuit ATP, les meilleurs joueurs étaient: Andy Roddick, 20 ans. Federer, 21 ans, Hewitt, 21 ans, Coria, 21 ans, Nalbandian, 21 ans. Puis Ferrero, 23 ans, Safin, 24 ans. Les meilleurs joueurs sont désormais Roger, 38 ans, Rafael, 33 ans, Djokovic 32 ans et Murray.

Qu’est-il arrivé? Nous avons beaucoup de choses et les gens s’améliorent plus tard. Quelque-chose ne va pas. C’est parce que, à mon avis, ils ne pensent pas aux choses les plus importantes. C’est vrai. Je pense qu’en ce moment les gens pensent trop d’importance au genre secondaire de choses et pas trop d’importance aux choses centrales et c’est ce qui se passe aujourd’hui.

Ils accordent de l’importance à la mode et à d’autres choses, puis nous pensons que tout se passe bien et nous oublions la chose la plus importante. ”