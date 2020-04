Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic s’accordent sur les priorités

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, révèle qu’il a parlé avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ces dernières semaines. Gaudenzi dit que le plan est d’accueillir autant d’événements prestigieux que possible si la saison reprend et que les Big Three sont tous d’accord avec cette philosophie.

La semaine dernière, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées professionnelles hommes et femmes jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. Wimbledon a été annulé, mais l’espoir demeure que l’US Open commencera à temps et que l’Open de France procédera à sa nouvelle date du 20 septembre au 4 octobre.

“Les joueurs étaient d’accord avec moi. J’ai parlé à tous les membres du Conseil des joueurs, j’ai parlé à Roger, à Rafa, à Djokovic, et ils conviennent tous que notre philosophie devrait être d’accueillir les événements les plus prestigieux”, a déclaré Gaudenzi à un groupe de Journalistes italiens lors d’une conférence téléphonique, par Ubitennis.

“Donc, même si tout cela est hypothétique, il est toujours logique de déplacer l’Open de France en septembre, alors qu’il serait inutile de repousser l’US Open de deux ou trois semaines. Si le jeu ne reprend pas début septembre, Je doute fortement que ce soit d’ici la fin du mois.

“Maintenant, nous parlons du calendrier de la saison, mais vous devez savoir que nous avons créé environ 50 versions différentes, et nous avons dû les réorganiser quotidiennement.” Nous devons également considérer que quelques-unes les choses sont déjà gravées dans le marbre: par exemple, l’O2 Arena est disponible pour les finales ATP exclusivement pendant cette semaine (du 15 au 22 novembre), et il en va de même pour la plupart des arènes couvertes comme Vienne ou Bâle.

Ce sont toutes des arènes polyvalentes, il ne serait donc pas facile d’obtenir des dates différentes, surtout parce que tout le monde essaie actuellement de reprogrammer ses propres événements. “Nous essayons également de coopérer avec la WTA, étant donné que la tournée féminine a un swing asiatique si étendu. Idéalement, nous aimerions reprogrammer deux Masters 1000 sur terre battue, avant ou après l’Open de France.”