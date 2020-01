“Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic sont toujours bons mais …”

Andrey Rublev, âgé de 22 ans, a ouvert la saison à Doha, battant Mikhail Kukushkin au premier tour et espérant une autre course profonde comme il y a deux ans quand il était finaliste. Le jeune Russe est actuellement classé 23e, jouant principalement sans blessure dans la saison derrière nous et gagnant 45 places sur la liste de classement ATP, prêt pour des performances encore plus fortes en 2020.

Souffrant d’une blessure au dos au printemps 2018 et abandonnant le top 100 en février de l’année dernière, Andrey a repris la route gagnante à Indian Wells et Miami, sautant Madrid, Rome et Roland Garros avant d’atteindre la finale à Hambourg et le trimestre -final à Cincinnati où il a battu Roger Federer.

Après le quatrième tour de l’US Open, Andrey a levé le trophée à domicile à Moscou et a conclu la saison avec quatre victoires en simple à la finale de la Coupe Davis à Madrid, se préparant pour la même chose dans les mois suivants.

Parlant des joueurs de haut niveau et de la génération à venir, Rublev a admis que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont toujours au sommet mais n’éliminent pas la possibilité de voir le changement sur le trône, avec Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev , Daniil Medvedev et d’autres qui les défient déjà lors des plus grands tournois.

“Les meilleurs joueurs sont toujours bons, ils gagneront encore de gros tournois, mais la nouvelle génération arrive. Il y a tellement de jeunes joueurs maintenant. Bien sûr, si vous me demandez maintenant, c’est le meilleur moment pour les jeunes gars pour gagner le Grands Chelems et autres grands tournois “, a déclaré Rublev.

“A Londres l’année dernière, Dominic Thiem, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas étaient là pour la jeune génération, luttant contre Roger Federer.”