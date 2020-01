«Roger Federer, Rafael Nadal et moi allons essayer de prolonger ..»

La bataille pour le premier titre du Grand Chelem de la saison commence lundi à Melbourne, avec cinq favoris pour soulever le trophée le 2 février et gagner la gloire du tennis et le prix record. Comme toujours, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les joueurs à battre, terminant une autre saison dans le top 3 et poursuivant la 13e couronne majeure consécutive depuis l’Open d’Australie 2017.

Néanmoins, les jeunes pistolets tenteront de mettre fin à cette séquence et de remporter le premier titre à ce niveau, avec le champion des Finales ATP Stefanos Tsitsipas et le double vainqueur du Masters 1000 Daniil Medvedev comme leurs adversaires les plus proches, avec Dominic Thiem et peut-être Alexander Zverev. qui n’a pas encore trouvé son meilleur tennis à Melbourne.

Après le huitième titre de l’Open d’Australie, Novak Djokovic ressemble à un joueur pour battre et répéter ce qu’il a fait en 2019 lorsqu’il a évincé Rafael Nadal lors du match pour le titre pour le meilleur début de saison possible. Néanmoins, Novak est conscient qu’il ne sera pas facile de continuer jusqu’au bout, choisissant Daniil Medvedev comme le rival le plus coriace en plus de Roger et Rafa, faisant l’éloge du jeune Russe et de son parcours à l’US Open alors qu’il a presque remporté le titre.

Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem et Alexander Zverev devraient également être en lice s’ils apportent leur meilleur tennis, bien que Novak, Rafa et Roger feront de leur mieux pour étendre la domination et rester au sommet pendant une autre année.

“Daniil Medvedev devrait être le principal rival de Roger Federer, Rafael Nadal et moi à Melbourne. Il a joué un match serré de cinq sets contre Nadal à l’US Open l’année dernière, revenant de deux sets de manière impressionnante et y restant presque cinq heures.

Ce sont les signes que vous reconnaissez dans la mentalité d’un vrai champion; il est à coup sûr dans ce petit groupe de joueurs qui se rapprochent du titre du Grand Chelem. Dominic Thiem s’est approché plusieurs fois et Stefanos Tsitsipas a remporté la couronne des finales ATP, le tennis est entre de bonnes mains et nous avons une bonne génération pour nous succéder, y compris Alexander Zverev, bien sûr.

Pourtant, Roger Federer, Rafael Nadal et moi ferons de notre mieux pour les éloigner d’un trophée majeur en 2020 mais ils y arriveront finalement; quand cela se produira, ce sera bon pour le sport “, a déclaré Djokovic.