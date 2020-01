«Roger Federer, Rafael Nadal et moi nous sommes aidés à ..»

Le premier Grand Chelem de la saison commence lundi à Melbourne Park et les favoris sont restés les mêmes, avec Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal pourchassés par tous les rivaux. Le trio le plus décoré de l’histoire du tennis a remporté les 12 dernières couronnes majeures depuis l’Open d’Australie 2017, augmentant ainsi son héritage après 30 ans et atteignant des hauteurs qui devraient rester sous leur règne probablement pendant les deux prochaines décennies.

Federer, Nadal et Djokovic sont les fiers propriétaires de 55 titres majeurs réunis depuis Wimbledon 2003, surmontant tous les obstacles et revenant plus forts pour garder une longueur d’avance sur les générations à venir pendant une décennie et demie.

Federer, Nadal et Djokovic ont terminé à la position de fin d’année n ° 1, sauf une fois depuis 2004, en battant presque tous les records de tennis notables et en produisant certains des plus grands matchs que notre sport ait jamais vus, poussant chacun l’autre aux limites et tirant toujours le meilleur de l’adversaire de l’autre côté du filet.

N ° mondial 2 Novak Djokovic a confirmé que lors de son interview à Melbourne, la répétition des trois s’est aidée à évoluer et à devenir de meilleurs joueurs au fil des ans. Selon Novak, c’est le fait le plus fascinant de leur rivalité qui les a aidés à contribuer à l’évolution du sport.

“Roger Federer, Rafael Nadal et moi-même nous sommes beaucoup aidés à évoluer en tant que joueurs, pour comprendre comment nous pouvons nous améliorer, ce que nous pouvons améliorer”, a déclaré Djokovic. “Maintenant, quand nous nous affrontons, nous pouvons être les meilleures versions de nous-mêmes et retirer la meilleure qualité de tennis possible, c’est ce qu’il faut pour gagner les uns contre les autres.

Nous exigeons toujours le meilleur tennis de nos adversaires et entre nous trois, je pense que l’intensité et l’anticipation avant le match nous obligent à l’intensifier et à jouer de notre mieux car sinon, nous allons perdre.

Ce genre de rivalité a été exceptionnelle entre nous trois et nous a amenés à ces hauteurs de tennis où nous sommes en ce moment. Je pense que nous regardons toujours les jeux des autres et comparons nos carrières aux autres. C’est la beauté de la rivalité et je pense que nous contribuons à l’évolution du sport. ”