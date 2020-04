“Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic aiment leur pays”

Comme d’autres personnalités du sport mondial, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont également utilisé leur influence pour soutenir les personnes qui combattent le coronavirus. La pandémie mondiale a tué plus de 39 000 personnes dans le monde et plus de 804 000 ont été testées positives pour le virus.

En raison de la pandémie de Covid-19, l’édition 2020 de Wimbledon a été annulée. “C’est avec grand regret que l’AELTC a décidé aujourd’hui que les championnats 2020 seront annulés en raison de problèmes de santé publique liés à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e championnats auront lieu du 28 juin au 11 juillet 2021. “S’exprimant sur Tennis Channel, l’ancien entraîneur de Federer, Paul Annacone, a dirigé les applaudissements du trio et leurs efforts.” Nous parlons de leurs distinctions en matière de tennis mais de la marque d’un être humain c’est ce que vous faites dans l’adversité, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle “, a déclaré Annacone.

“C’est pourquoi cela ne me choque pas du tout en ces temps vraiment difficiles que ces gars-là ont intensifiés. Ils aiment tous leur pays, ils essaient tous de comprendre comment ils peuvent aider. Rafa Nadal demande à Pau Gasol d’aider à lever des lots d’argent en Espagne.

J’étais en contact avec Roger la semaine dernière et je sais qu’il réfléchissait à ce que lui et Mirka pouvaient faire pour trouver un moyen d’avoir un impact sur la Suisse et, évidemment, ils l’ont fait. Et nous avons vu ce que Novak a fait. Ce n’est pas un choc. Il nous dit de quoi ils sont tous faits et à quel point ils se sentent en termes d’où ils viennent dans cette période vraiment horrible, essayant de faire tout ce qu’ils peuvent pour aider.

Il s’agit d’un effort de collaboration. Ce sont de grands joueurs qui utilisent leur marque, leur image et qui ils sont. Ce sont tous des êtres humains intègres qui se trouvent être de grands joueurs de tennis et ils appellent tout le monde à dire «allez, nous pouvons tous aider.

essayons d’aider le plus possible. “Il existe de nombreuses façons de faire les choses et je félicite ces trois grands champions d’avoir participé comme ils l’ont fait.”