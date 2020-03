Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic devront poursuivre l’or olympique en 2021

Aux côtés de quatre Majors, les Jeux Olympiques de Tokyo auraient dû être le point culminant de la saison de tennis, avec presque tous les joueurs de haut niveau prêts à chercher la médaille d’or au Ariake Tennis Park entre le 25 juillet et le 2 août. Néanmoins, la pandémie de coronavirus a été le principal facteur dans le monde du tennis et du sport en général en 2020, forçant l’ATP et la WTA à reporter tous les événements jusqu’à la deuxième semaine de juin, bien qu’il soit très probable d’annuler encore plus de tournois dans les prochains jours.

Comme prévu, le principal événement sportif de l’année n’aurait pas pu avoir lieu à Tokyo dans ces circonstances, le Comité international olympique ayant décidé de reporter les Jeux d’été, comme l’a déclaré mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Au cours des sept dernières années, le Japon a dépensé plus de 10 milliards de dollars pour fournir les meilleures installations et conditions possibles aux meilleurs athlètes mondiaux, prêts à les accueillir en 2021, même si cela causera beaucoup de problèmes dans la planification et l’organisation d’autres notables. événements qui devraient avoir lieu l’année prochaine.

Ainsi, les joueurs de tennis devront à nouveau modifier leur calendrier pour la saison à venir et faire une place vide dans le calendrier pour Tokyo, prêts à se réunir à Tokyo dans la bataille pour la gloire olympique. Auparavant, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo avait dévoilé le calendrier des tournois, avec neuf jours d’action entre le 25 juillet et le 2 août et le “ Super samedi ” et le “ Dimanche d’or ” qui auraient dû souligner l’événement.

Au cours des six premiers jours, 12 courts en dur au Ariake Tennis Park accueilleront les premiers tours dans les catégories simples hommes, doubles hommes, simples femmes, doubles femmes et doubles mixtes, les affrontements hommes troisième tour et quart de finale étant prévus mercredi et Jeudi.

En réduisant le calendrier des courts centraux, vendredi aurait dû organiser des demi-finales en simple masculin, des matchs de médaille d’or et de bronze en double masculin et des demi-finales en double mixte, façonnant les tirages et ouvrant la voie vers les grands jours de samedi et dimanche qui étaient censé attirer l’attention de tout le monde du tennis.

Contrairement aux huit précédents Jeux olympiques de Séoul, Barcelone, Atlanta, Sydney, Athènes, Pékin, Londres et Rio de Janeiro, le match pour la médaille d’or en simple masculin aurait été joué dans le format du meilleur des trois au lieu du meilleur des cinq qui ont livré des matchs incroyables de médailles d’or dans le passé, comme en 1992, 2000, 2004 et 2016.