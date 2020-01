“Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont à un niveau différent”

Le capitaine de la Grande-Bretagne ATP Cup, Tim Henman, a parlé à Sky Sports de la domination des Big Three et a énuméré les joueurs de la prochaine génération qui «frappent à la porte». “Je pense que si vous regardez le match masculin, vous regardez toujours les trois premiers, puis le reste.

Federer, Nadal et Djokovic sont à un niveau différent “, a déclaré le capitaine de l’équipe qui a subi une défaite déchirante contre l’Australie en quart de finale de la Coupe ATP alors qu’ils perdaient quatre balles de match dans les doubles décisifs.

“Vous avez cette jeune génération qui frappe à la porte et Tsitsipas a évidemment fait un grand pas en remportant la finale de l’ATP, Alexander Zverev a été proche avant tandis que Dominic Thiem a très bien joué cette année”, a-t-il ajouté.

“Denis Shapovalov ou Felix Auger Aliassime peuvent-ils progresser? Nick Kyrgios peut-il redresser la tête? Andy Murray peut-il revenir dans le mix?” “C’est la réalité. Ces trois premiers, à mon avis, sont clairement les favoris pour tous les tournois de l’année prochaine “, a conclu Henman.

L’ancien numéro 4 mondial peut se targuer d’avoir battu Roger Federer à six reprises, d’avoir vaincu le Suisse lors de ses quatre premières rencontres et de mener la tête à tête 6-1 avant de perdre ses six derniers matchs consécutifs. Mais Henman, qui a atteint six demi-finales du Grand Chelem, n’a jamais bouleversé ni Rafael Nadal (0-2) ni Novak Djokovic (0-1), bien que leurs rencontres aient eu lieu en 2006, l’avant-dernière année de la carrière du Britannique.