Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont incroyables

Le Russe Daniil Medvedev, classé n ° 5 mondial, affirme qu’il est très difficile de battre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic car ils savent quoi faire à tout moment et frappent chaque balle différemment. Dans une interview accordée au site Web espagnol MARCA, Medvedev a déclaré: “Ils sont incroyables et savent quoi faire à tout moment.

La qualité de chaque balle qu’ils vous ont frappée rend tout très compliqué. Lorsque vous sortez pour jouer contre eux, vous ne pouvez pas vous attendre à un point facile. C’est comme se battre instantanément pour sa vie à la maison. Il est vrai qu’il est plus facile de battre trois sets que si le match est le meilleur des cinq.

Pour la nouvelle génération dont je fais partie, il est intéressant de voir qui gagnera le plus de Slams. Oui, c’est vrai que Rafa a un avantage à Roland Garros. Il peut continuer à gagner là-bas s’il n’est pas blessé, mais on ne sait jamais quand les blessures peuvent arriver. “

Medevdev, qui a perdu contre Rafael Nadal en finale de l’US Open, affirme que battre l’Espagnol sur terre battue, en particulier à Roland Garros, est l’un des plus grands défis du tennis aujourd’hui. “Je n’ai pas joué contre lui sur terre battue.

Ce n’est pas la meilleure surface pour moi. Mais bien sûr, quand on regarde le pourcentage de victoires de Nadal en surface en général et à Roland-Garros en particulier, cela peut être le plus grand défi aujourd’hui. “Le Russe de 24 ans est à Rotterdam cette semaine pour le tournoi ABN Amro et dit que il pense que quiconque dans le Top 10 ou même dans le Top 20 est en mesure de remporter un Grand Chelem, même s’il ne serait pas surpris que les Big Three remportent également tous les Grands Chelems cette année.

“Je n’aime pas prédire l’avenir, mais bien sûr (un membre du groupe Next Gen remportant un Grand Chelem) est possible. Quoi qu’il en soit, Nadal, Federer et Djokovic ont de nombreux titres d’affilée et je ne serais pas surpris s’ils ont tout gagné en 2020.

Pour moi, la base est assez large et j’irais vers n’importe quel joueur du Top 10. En fait, même un joueur dans le Top 20 est en mesure de remporter un Grand Chelem, bien qu’ils commencent avec le handicap d’avoir un plus moyen compliqué pour y arriver. “

Enfin, parlant des Jeux Olympiques de Tokyo plus tard cette année, Medvedev a déclaré: “Je suis triste à cause de cela parce que je suis un joueur de tennis et chaque semaine, je suis contrôlé par toutes les fédérations et agences du monde.

Je comprends que ce ne fut pas une décision facile, mais je voudrais jouer au Japon sous mon drapeau. Il nous reste encore quelques mois et nous verrons ce qui se passera finalement lorsque nous y serons plus tard cette année. ”