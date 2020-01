Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont tout simplement meilleurs

La star du tennis américain de 22 ans, Taylor Fritz, a déclaré que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominaient le sport du tennis depuis si longtemps pour une raison simple: ils sont tout simplement meilleurs. Dans une interview accordée à Market Watch, Fritz déclare: «Ils prennent soin de leur corps aussi bien qu’ils le peuvent.

Mais ils n’en avaient pas (les chefs et autres membres du personnel de soutien) auparavant, et ils étaient toujours les meilleurs. Ils sont juste meilleurs. “En parlant de son récent investissement dans la société ReKTGlobal, Fritz dit qu’il est passionné par le jeu et qu’il voulait donc investir dans cet espace.

“Ils recherchaient des investisseurs passionnés par les jeux. J’y ai réfléchi et ils sont la société mère de nombreux jeux auxquels je joue, comme Rogue et Call of Duty. Je connaissais donc beaucoup de choses qu’ils avaient. .

Depuis longtemps, je dis que les esports vont exploser. J’aimerais avoir l’argent pour investir comme il y a cinq ans. Les e-sports vont continuer de croître. J’ai quelqu’un qui investit mon argent de manière sûre afin qu’il continue de croître.

Pour cet investissement, j’ai parlé à beaucoup de gens et leur ai demandé de consulter les contrats et les petits caractères. Mais finalement, c’était ma décision. C’est le premier investissement que j’ai fait par moi-même. J’ai toujours été plutôt bien sous pression.

Mon record en tant que pro dans les bris d’égalité du troisième set parle de lui-même. Je ne suis pas nerveux. Quand la pression est forte, je joue mieux. J’ai confiance en moi. Et si je sais que mon adversaire est nerveux, c’est plus facile pour moi de les lire. “

Enfin, Fritz dit qu’il a aimé jouer dans les compétitions par équipe à la Laver Cup et à la Coupe Davis l’année dernière, mais qu’ils étaient tous les deux difficiles à perdre. “Ils étaient tous les deux difficiles à perdre. Coupe Davis en particulier. C’est malheureux comment ils ont fait les groupes.

Mais j’adore les événements par équipe. Je suis plus gonflé à jouer pour une équipe que d’habitude. À la Laver Cup, mes émotions étaient très vives. J’ai gagné un énorme match qui a mis Team World un match à gagner pour la toute première fois. Lorsque vous y êtes, vous pouvez sentir à quel point c’est spécial.

Vous êtes tellement plus nerveux que d’habitude de jouer pour une équipe et vous ne voulez pas laisser tomber votre équipe. ”