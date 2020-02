Plus tard cette semaine, l’ITF (International Tennis Federation), basée à Londres, au Royaume-Uni, avait annoncé que les professionnels du tennis étaient testés plus fréquemment pour les dopages l’année dernière. Selon les rapports des tests antidopage de l’ITF datant de 106 ans pour 2019 publiés plus tard cette semaine, les trios (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) avaient étonnamment mené le décompte sur ce segment particulier aux côtés des titres du Grand Chelem l’année dernière.

La légende vivante suisse, Roger Federer, 38 ans, et la merveille de Majorque, Rafael Nadal, 33 ans, ont été examinées le plus fréquemment pour avoir utilisé des articles illicites non approuvés par l’ITF, tandis que la spesh suisse a été testée 9 fois pendant les tournois et 20 fois en dehors des tournois et la canonnade espagnole a été testée 12 et 17 fois sur et hors tournois respectivement.

Par ailleurs, le Belge Novak Djokovic, qui avait récemment remporté le premier Grand Chelem de l’année et rétréci la distance lors de sa course au titre du Grand Chelem avec Rafael Nadal, à seulement deux titres des 19 majeures de l’Espagnol, a été testé 10 fois dans les tournois et 14 fois en dehors du tournoi, alors qu’en dehors des meilleures graines, la 33e tête de série allemande, Jan-Lennard Struff, avait été le détenteur du record testé pour les dopages au total 31 fois en 2019.

Parmi les départs en hausse, Thiem a été testé 8 fois dans les tournois et 14 fois hors tournois, tandis que Zverev a été examiné pour les dopages 17 fois dans et hors des tournois. Dans la WTA, la meilleure graine australienne Ashleigh Barty aux côtés d’Elina Svitolina a été testée le plus souvent avec un total de 29 tests pour les deux.

En dehors des Top Seeds, Victoria Kuzmova, la 52e tête de série de 21 ans, avait détenu le record avec un total de 34 sondes pour dopants.