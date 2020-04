“Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic gagnent environ 55%.”

Peter Bothwell, 24 ans, est le meilleur joueur d’Irlande du Nord, bien qu’il ne soit pas encore entré dans le top 400. Au cours de la saison, le natif de Belfast travaille à la SotoTennis Academy en Espagne, jouant principalement sur le Futures Tour et peinant à atteindre le seuil de rentabilité à la fin de l’année, comme tous les autres concurrents moins bien classés.

En raison d’un coronavirus, toute la saison de tennis a été interrompue au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet, avec des chances réalistes de faire une pause encore plus longtemps. Comme tout le Tour, Bothwell a été contraint de rester à la maison en Irlande du Nord et d’attendre des nouvelles positives sur le redémarrage, dans l’espoir de revenir sur le terrain dès que possible.

Prenant des cours en ligne fixés par son Académie, Peter a travaillé sur les aspects tactiques de son jeu, essayant de trouver les bons schémas sur certains points et d’améliorer ses tirs dans les moments charnières, un domaine où Roger, Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont si bons.

Mentionnant les meilleurs joueurs du monde, Bothwell a déclaré à la News Letter qu’ils gagnaient environ 55% des points du match, en restant concentrés sur ceux qui comptent le plus et en tirant toutes leurs victoires de ce segment du jeu.

“La tournée a été retardée d’un mois ou deux et je pense que ce sera probablement plus long car les voyages vont être très difficiles”, a déclaré Bothwell à News Letter. “Vous ne pouvez pas faire un circuit international juste après le retour.

L’académie où je suis basé en Espagne a mis en place une classe en ligne et nous avons des tâches quotidiennes à faire. Je travaille beaucoup sur le côté tactique et mental du jeu, en passant par les schémas de jeu, les choses que je pense pouvoir ajouter à mon jeu, en regardant différents jeux à différents moments d’un match.

Il y en a eu beaucoup et aussi mieux comprendre mon sport. J’ai regardé beaucoup de statistiques, ce qui, je pense, est important de voir ce que font les autres gars et d’apprendre d’eux et de les implémenter dans votre propre jeu.

Le tennis est vraiment un sport mental vers le sommet du jeu. Les gars d’en haut peuvent mentalement tolérer de perdre des points mieux que quiconque. Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ne gagnent qu’environ 55% de leurs points en carrière, ils doivent donc tolérer de perdre également et ils font un excellent travail avec cela.

J’ai fait quelques choses sur le plan mental, comme travailler sur des routines. Jouer dans Futures, je ne gagne pas d’argent de toute façon mais maintenant je ne reçois plus d’argent du tout; c’est difficile. C’est difficile parce que c’est la période de l’année où tous les tournois se déroulent sur des courts lents et durs, ce qui convient le mieux à mon jeu; nous pourrions éventuellement manquer cette partie de la saison en fonction de notre retour.

Mon classement a un peu glissé et je serais ravi de me hisser dans le top 500 dès que possible en simple et de le reprendre à partir de là. Le classement du double a été si bon que je veux aller avec, mais essayer d’entrer dans le top 400 ou le top 350 serait le but. ”