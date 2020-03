«Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ne jouent pas pour de l’argent»

Après de nombreux problèmes et chirurgies du coude droit, Pablo Andujarlost la place dans le classement ATP en 2017 pour la première fois depuis 2004, revenant plus fort la saison suivante et conquérant le titre ATP à Marrakech pour l’une des meilleures histoires de toute l’année.

S’installant dans le top 100, Pablo est prêt à prolonger autant que possible sa carrière et à rester dans le groupe d’élite, ressentant toujours un grand désir pour le sport dans son ensemble. Parlant des problèmes de coronavirus et de la pause forcée du tennis, Pablo a fait la différence entre les sports d’équipe et les joueurs de tennis, rappelant que lui et ses collègues sont comme des patrons qui doivent prendre soin de tout et payer leur personnel et tout.

Andujar a également souligné que les joueurs sont seuls, devant s’occuper seuls de toutes les blessures et payer des impôts dans le pays où ils jouent et dans celui où ils vivent. Pourtant, il croit que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne jouent pas pour l’argent mais l’amour pour le sport et les records, tous pourchassant cette place GOAT à la fin d’une carrière.

“Le joueur de tennis ne devrait pas jouer pour de l’argent mais parce que vous aimez le sport. Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ne jouent pas pour de l’argent; ils essaient de devenir le meilleur joueur de l’histoire. Au début, vous jouez parce que vous comme ça, puis il devient une ressource pour vivre.

Lorsqu’un joueur de tennis gagne, il ne ressent pas la même chose qu’un footballeur ou un joueur de basket; les victoires sont plus importantes dans notre sport que vous les gagnez seules. Cela vous rend plus épanoui. En tant que pigistes, nous ne sommes pas payés s’il n’y a pas de tournois autour.

Vous avez vos économies, mais ceux classés au 300e rang dépensent tout ce qu’ils gagnent. Les sports d’équipe n’ont pas de dépenses pendant que nous agissons comme des patrons, en investissant de l’argent et en payant des entraîneurs. On peut penser que nous gagnons tous beaucoup, mais les dépenses sont également élevées, ajoutées aux taxes du pays où se déroule le tournoi et aux taxes du pays où vous vivez.

Si vous vous blessez, vous devez tout payer vous-même. Les challengers sont des tournois où ils vous traitent très bien: c’est un élément essentiel du Tour. Nous l’avons tous vécu et nous savons tous combien il est difficile de gagner des matchs à ce niveau.

Vous savez que vous avez besoin de ces matchs pour jouer aux tournois ATP; ils sont cruciaux. Les hôtels cinq étoiles ou les voitures haut de gamme sont une bulle; J’apprécie davantage n’importe quel Challenger. Je vais essayer de jouer jusqu’au tennis pendant encore quelques années et rester dans le top 100. ”