“Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ont eu de la chance avec les blessures”

David Nalbandian n’a pas manqué une occasion de féliciter ses anciens rivaux Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Bien qu’il ait le même âge que Federer, l’ancien joueur de tennis argentin est devenu professionnel en 2000 et a pris sa retraite fin 2013 en raison d’une blessure à la hanche.

Il a atteint le rang le plus élevé en simple du numéro 3 mondial en mars 2006. Nalbandian a terminé deuxième de l’épreuve en simple aux Championnats de Wimbledon 2002. Au cours de sa carrière, il a remporté 11 titres en simple, dont la Tennis Masters Cup en 2005 et deux tournois Masters 1000.

Nalbandian est le seul joueur argentin de l’histoire à avoir atteint les demi-finales ou mieux aux quatre tournois du Grand Chelem et atteint la finale du simple messieurs à Wimbledon. “Ils sont uniques. Depuis le nombre d’années qu’ils jouent, ils doivent être les trois seuls de l’histoire à jouer depuis si longtemps, tant et à ce niveau”, a-t-il déclaré à la publication argentine Pagina 12.

“C’est incroyable parce que j’étais là et que je connais le sacrifice que cela nécessite. C’est génial. Ils ont eu de la chance avec les blessures car ils en ont eu relativement peu. Rafa a souffert plus que Novak et Roger est toujours là, avec un calendrier plus limité.

La chose la plus admirable est la motivation et le désir de rester au sommet. “Nalbandian a cherché à poursuivre une carrière sportive et a commencé le rallye dans le championnat argentin de rallye. Depuis lors, sa carrière a progressé vers des apparitions au Codasur. Championnat sud-américain des rallyes et une apparition au Championnat du monde des rallyes, principalement sur une Chevrolet Agile de spécification argentine.