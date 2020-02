“Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sont les meilleurs de l’histoire, je ne peux pas ..”

N ° mondial 14 Andrey Rublev est l’un des prétendants à la place dans le top 20 pour le reste de la saison, remportant déjà 15 matches et 2 titres en 2020. Avec un peu plus de 300 points à défendre jusqu’à Hambourg, Andrey aura l’opportunité de gagner de nombreux points au cours des cinq prochains mois et chercher la place dans le groupe élite, élevant son niveau après quelques blessures graves et faisant preuve de talent dans toute sa splendeur.

Le Russe a remporté deux matches à Dubaï pour atteindre le quart de finale, s’inclinant face à Daniel Evans et gagnant un repos bien mérité après n’avoir pas exercé de fonctions lors des éliminatoires de la Coupe Davis de la semaine prochaine, son pays ayant déjà obtenu la place lors de la finale de la Coupe Davis.

Interrogé sur les rivaux d’en haut, Rublev a répété une fois de plus que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les plus grands joueurs de l’histoire et qu’il doit travailler dur sur les améliorations pour se rapprocher encore de leur niveau.

“Je ne suis pas Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, ils sont les meilleurs de l’histoire et je ne peux pas comparer avec eux. Peut-être que vous pouvez demander à des gars comme Stan Wawrinka ce dont nous avons besoin pour être plus comme eux car il a aussi gagné un couple de Grand Chelem.

Si vous me demandez, il y a tellement de choses que je dois améliorer pour devenir un meilleur joueur et percer le top 10; Je dois être plus fort mentalement parce que je pense que je suis parmi les joueurs les plus faibles du top 20 de ce segment. Il y a tellement de choses que je peux améliorer: mon retour, mon service, même physiquement la façon dont je me déplace et frappe la balle.

Nous verrons si je peux le faire. Lorsque vous êtes un jeune joueur de tennis, de nombreux défis vous attendent au coin de la rue. Je me souviens que je suis devenu un peu aveugle avec ça quand tout le monde dit que vous allez avoir un grand avenir, alors vous commencez à agir plus détendu.

Puis, avec le temps, j’ai commencé à voir la vraie vie et le fait que ce n’est pas si simple, à la comprendre différemment. Vous ressentirez de la pression dans tous les sports et c’est normal. C’est particulièrement évident dans le tennis, avec un tournoi différent chaque semaine et un seul vainqueur au final.

Vous devez rester concentré pendant environ 30 semaines chaque année. Il est important d’accepter des choses qui ne se sont pas bien passées, sachant que vous pouvez les améliorer dès la semaine prochaine et obtenir des résultats notables. ”