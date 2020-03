“Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sont toujours en demi-finale”

Depuis Wimbledon 2003, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les figures dominantes des Majors, partageant 56 titres pour se distancer entièrement de Pete Sampras et d’autres rivaux. Un des joueurs de la rare liste de ceux qui ont pu leur voler un Major est Andy Roddick, levant la couronne à l’US Open 2003 et toujours debout comme le dernier champion américain au plus haut niveau, avec de petites chances de voir un autre dans les années à venir également.

Pendant ces jours sans tennis, Roddick a rejoint l’équipe de Tennis Channel, parlant de divers sujets et louant Federer, Nadal et Djokovic et leur incroyable cohérence au fil des ans. Andy a pris sa retraite à l’US Open 2012 lorsque Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic étaient dans le top-3 (Murray a déménagé devant Nadal après New York) et ils sont toujours dans le top-4, résistant à l’âge et aux plus jeunes adversaires.

Après l’US Open 2016, quand Stan Wawrinka est allé jusqu’au bout, Roger, Rafa et Novak ont ​​conquis les 13 Majeurs, cimentant leur domination aux tournois les plus importants du monde et étendant leur héritage au niveau qui ne sera pratiquement atteint par personne dans l’avenir.

Roddick a rappelé que Pete Sampras gagnait un ou deux Major chaque année, honorant son compatriote mais soulignant que le trio mentionné allait beaucoup plus loin, atteignant au moins la demi-finale des Majors tout le temps et partageant les titres entre eux.

“Nous parlons de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic et à court de superlatifs et d’adjectifs pour expliquer à quel point il est insensé de concourir au niveau qu’ils ont joué depuis si longtemps. Si nous regardons Pete Sampras, il a eu une grande carrière , remportant un ou deux tournois majeurs chaque année mais perdant parfois plus tôt. Federer, Nadal et Djokovic sont presque toujours en demi-finale, ce qui est fou. ”