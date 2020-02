“Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sont toujours en tête mais ..”

S’entretenant avec les médias avant les Laureus Awards à Berlin, l’ancien numéro un mondial. Boris Becker, le multiple champion 1, a exhorté les jeunes à intervenir et à défier Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lors des événements majeurs.

Depuis l’Open d’Australie 2017, trois légendes ont remporté les 13 titres majeurs, dominant sur toutes les surfaces et du début à la fin de la saison pour occuper les positions les plus élevées et chaque couronne majeure depuis plus de trois ans maintenant.

Roger Federer est toujours au sommet avec 20 Majors à son actif, remportant le dernier à Wimbledon 2017 et perdant deux balles de match en finale contre Novak au All England Club en juillet dernier, ratant l’occasion d’améliorer son décompte devant le plus jeune rivaux qui sont sur sa piste.

Rafael Nadal se tient sur 19 Majors après en avoir levé deux en 2019, espérant rattraper Roger à Roland Garros et se déplacer devant lui dès que possible. Pourtant, Federer n’est pas son seul rival dans la course GOAT, avec Novak Djokovic réduisant le déficit aux joueurs devant lui après avoir remporté cinq des sept derniers Majors.

Les jeunes ont été là pour défier les joueurs les plus accomplis et les plus expérimentés, mais ils n’ont pas encore goûté à la gloire ultime, à défaut d’intervenir et de voler une couronne majeure devant Federer, Nadal et Djokovic, même s’ils ont eu leurs chances.

Lors de l’US Open de l’année dernière, Daniil Medvedev a poussé Rafael Nadal à ses limites, Dominic Thiem faisant de même à Melbourne il y a quelques semaines. Ils ont tous les deux perdu, mais l’écart se rapproche, avec Becker qui pense qu’ils commenceront bientôt à remporter des titres majeurs du trio le plus dominant de l’histoire du tennis.

“Novak Djokovic a des millions de fans à travers le monde, peut-être pas comme Roger Federer ou Rafael Nadal mais certainement pas trop loin derrière, se classant parmi les meilleurs joueurs de l’ère Open. Federer a 20 Majors et Nadal a 19 ans, avec Djokovic arriver lentement, ils sont tous un peu différents et ils veulent tous gagner la course GOAT à la fin.

Federer, Nadal et Djokovic gagnent des Majors depuis des années maintenant, éloignant la jeune génération des titres de tennis les plus notables. Les fans veulent probablement voir de nouveaux champions majeurs, mais les joueurs d’en haut sont tout simplement trop bons.

Dominic Thiem a emmené Djokovic à cinq sets à l’Open d’Australie et il y a aussi d’autres bons jeunes joueurs. Bien caché derrière le top 3, personne ne les critique mais le moment est venu de voir quelques changements et de nouveaux champions du Grand Chelem. ”