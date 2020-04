“Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sont tous des chèvres”

Le combat le plus acharné dans la communauté du tennis semble être celui dit de «GOAT», dans lequel des arguments sont avancés pour décider qui – entre Roger Federer, Rafael Nadal et parfois Novak Djokovic – est le «plus grand de tous les temps».

Marius Copil n’a pas échappé à la question lors d’une interview sur Instagram Live. “C’est difficile à dire, honnêtement”, a déclaré l’ancien numéro 56 mondial à Troll Tennis. «Pour moi, tous les trois sont des CHÈVRES. Roger, Rafa, Nole… Ce qu’ils font, c’est incroyable, irréel.

Roger a le plus de titres du Grand Chelem, mais si vous regardez les résultats de Rafa sur terre battue, remportant Roland Garros douze fois, remportant également Barcelone douze fois, puis Monte-Carlo… C’est incroyable. Qui va battre le record de Rafa à Roland Garros? Je pense que personne ne le fera.

Même s’ils ont joué un nul de quatre – le même gars ne gagnera pas treize fois ». Copil a ensuite été interrogé sur les jeunes joueurs qui lui semblaient les plus prometteurs pour le moment. “Je pense que Nick [Kyrgios] est irréel.

Ce qu’il fait, il fait un grand spectacle et les gens l’aiment et le détestent en même temps », a déclaré le Roumain, avant de féliciter Dominic Thiem et son travail constant en tête du classement. “Aussi, Jannik Sinner”, a ajouté Copil.

«Il a 18 ans et joue très bien, très détendu, il se déplace bien. Il glisse sur terrain dur comme sur terre battue, avec la jambe droite et la jambe gauche, il est aussi très bon. J’ai perdu contre lui dans un Challenger en France.

Et [Alex] de Minaur. Il bouge très bien, il est jeune, il joue bien. Frances [Tiafoe] joue bien, Ugo [Humbert] joue bien. Nous avons de bons joueurs qui sont jeunes et qui jouent bien. Regardez Tsitsipas, il est si jeune aussi, Zverev aussi.

Ces gars-là sont là depuis quelques années et ils gagnent aussi de gros tournois contre les Big Four, donc c’est bien ».