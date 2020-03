Roger Federer rappelle ses premiers souvenirs de tennis, une raquette en bois et des balles blanches

Roger Federer a commencé à jouer au tennis à la fin des années 80, avec une raquette en bois et des balles blanches au lieu de jaunes ordinaires. Comme beaucoup d’autres joueurs à l’époque, Roger avait l’habitude de frapper contre le mur, les portes de garage ou les placards, rêvant de concourir sur la grande scène et les rivaux d’en haut.

Tout cela arriverait une dizaine d’années plus tard, le jeune Suisse faisant des progrès incroyables tout au long de ses journées juniors et de ses premières années professionnelles, devenant champion majeur en 2003 et numéro un mondial. 1 six mois plus tard. S’exprimant pour l’ATP Uncovered présenté par Peugeot, Roger a rappelé ces premières années et les choses qu’il avait l’habitude de faire en dehors du terrain, collectant des autocollants avec des joueurs et des trophées avant de faire partie de l’événement à domicile à Bâle où il a fait ses débuts contre Andre Agassi en 1998.

“Mes premiers souvenirs remontent à jouer avec une raquette en bois. Au lieu des balles de tennis jaune fluo, j’ai commencé avec les balles de tennis blanches. En Suisse, nous avons également utilisé beaucoup de balles de tennis sans pression. Je ne sais pas combien de joueurs de cette génération pourraient dire cela aujourd’hui “, a déclaré Federer.

“Je me souviens avoir joué contre le mur et dans les placards et les portes de garage pendant des heures. J’ai aussi ramassé beaucoup d’autocollants. Il y a un an, je suppose que c’était le début des années 90 où tous les anciens joueurs de tennis étaient un livre.

Il s’agissait des tournois, des trophées, des joueurs, donc j’ai appris à tous les connaître. Et puis finalement, je suis aussi devenu un garçon de balle dans mon événement de ville natale à Bâle. J’avais l’habitude de chasser les joueurs pour des autographes, ce qui n’était pas très grave à l’époque, car le selfie n’existait pas. Ce sont donc mes souvenirs de l’époque. ”