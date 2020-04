Roger Federer réagit à plus de vidéos de ses fans

“J’ai vu plus de gens faire de la volée au cours des 4 derniers jours que les deux années précédentes”, explique Tumaini Carayol sur Twitter. C’est l’effet Roger Federer. Avec son dernier défi, le Swiss Maestro a attiré une grande partie de la communauté du tennis – y compris des collègues pros, des journalistes, des fans et même un médecin – pour: a) trouver et porter un chapeau, b) courir contre un mur, c) volley comme un fou… Sa vidéo a été visionnée plusieurs fois en quelques jours seulement.

(Comment Maria Sharapova réagirait-elle à une telle traction?) Dans le tweet initial avec lequel il a présenté son défi, Federer a invité ses fans à le relever, promettant des retours et des commentaires en échange. Il a tenu parole le jour même où il avait affiché son défi, et il l’a gardé depuis.

Voici une nouvelle série de réactions de Federer aux vidéos de ses fans sur le défi de la 100 volée.

Super look, pourquoi cachez-vous votre main gauche?, Continuez à venir https://t.co/aFAuwxpe6U – Roger Federer (@rogerfederer) 10 avril 2020

Luke et Leia s’ennuient ou ont peur? 🤭

Belle vidéo https://t.co/JHTFHoxtI9 – Roger Federer (@rogerfederer) 8 avril 2020

🥇 https://t.co/Woj4rDhJJR – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

Traduction: “De la Colombie.

Je n’ai peut-être pas de raquette ou de ballon, mais j’ai une bonne actitude. ”

🏴‍☠️ 👍 https://t.co/Yto1bipHbk – Roger Federer (@rogerfederer) 8 avril 2020

Vous aimez la casquette plate.

Sentez-vous que j’en ai besoin aussi 🤜 | 🤛 https://t.co/Z0VzYhZWtv – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

Classique,

Vous êtes drôles https://t.co/MIHHgl9GIM – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

Ravi de reconnecter Yashas,

Vous cherchez un bon gros gars, continuez comme ça https://t.co/BrVicOQV9R – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

👌 https://t.co/plAEM48Id4 pic.twitter.com/7gQFiQUYtP – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

🦗 épopée du bruit

Wow mouvements sérieux

Bravo https://t.co/UnMk7lDLqg – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

Solide https://t.co/CtXprO1t2n – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

N’ayez pas peur du 🎾 😁 https://t.co/tkYVObQq68 – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

Contre le miroir ou la fenêtre est très difficile, forza Italia ❤️ https://t.co/g2yv8TRFjx – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

Bonjour Ana María 👋 https://t.co/KvD96bJscq – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020