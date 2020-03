Roger Federer reçoit le logo “ RF ” de Nike

La marque de fabrique de Roger Federer, le «RF», était absente de sa tenue vestimentaire depuis qu’il est passé de Nike à Uniqlo en 2018. Après avoir signé le contrat lucratif de 300 millions de dollars avec Uniqlo, le maestro suisse a dû abandonner ses initiales.

Cela l’a déçu aussi bien que ses fans. Il ne pouvait pas posséder son logo car ses anciens sponsors Nike possédaient la licence pour cela. Federer n’arrêtait pas de répéter que cela lui reviendrait à un moment donné de sa carrière, et maintenant, enfin, l’insigne «RF» revient à l’endroit où il appartient.

Le manager de Federer, Tony Godsick, a mentionné que le champion suisse a revendiqué les droits du logo «RF» et qu’il sera bientôt utilisé. “Nous récupérons le logo très bientôt, très bientôt”, a déclaré Godsick.

Roger Federer

«Ils sont à moi» – Roger Federer sur RF Logo

Le numéro quatre mondial, Roger Federer, a disputé son premier match avec Uniqlo à Wimbledon 2018. Après avoir terminé son match du premier tour en SW19, le Suisse a fait une déclaration optimiste concernant sa marque «RF» manquante.

«Le logo RF est avec Nike en ce moment, mais il me viendra à un moment donné. J’espère que tôt ou tard, Nike pourra être gentil et utile dans le processus pour me le rapporter », a déclaré Federer lors du presseur de Wimbledon 2018.

Au cours de Wimbledon 2009, Nike a proposé un cardigan exclusif pour Roger Federer avec ses initiales brodées dessus. À l’époque, ils ont été conçus par sa femme, Mirka Federer.

En savoir plus – Logo de Roger Federer – Origines et controverse

«C’est aussi quelque chose de très important pour moi, pour les fans vraiment. Regardez, c’est le processus. Mais la bonne nouvelle est que cela viendra avec moi à un moment donné. Ce sont mes initiales. Ils sont les miens. La bonne chose, c’est que ce n’est pas le leur pour toujours », a-t-il ajouté. Et après une attente de 18 mois, le logo est enfin de retour sur la poitrine de Roger.

Après la transition de Federer vers Uniqlo, la marque de sport américaine Nike a continué à lui proposer des chaussures car le géant japonais de l’habillement ne fabrique pas de chaussures de tennis. Toutes ces années, les chaussures de Federer portaient son emblème «RF».