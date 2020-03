Roger Federer récupère le logo RF de NIKE

Lorsque Roger Federer a mis fin à son contrat avec Nike en 2018 et a déménagé à Uniqlo, son logo RF est resté avec la société américaine et le 20 fois champion du Grand Chelem a lancé un processus pour récupérer le logo RF de Nike. Dans le cadre de son nouvel accord, Federer ne pouvait pas utiliser son logo RF sur son nouveau kit et ses nouvelles chaussures, Nike conservant la licence pour cela.

Federer avait précédemment commenté: «Le logo RF est avec Nike en ce moment, mais il me viendra à un moment donné. J’espère que tôt ou tard, Nike pourra être gentil et utile dans le processus pour me le rapporter. C’est aussi quelque chose de très important pour moi, pour les fans vraiment.

Regardez, c’est le processus. Mais la bonne nouvelle est que cela viendra avec moi à un moment donné. Ce sont mes initiales. Ils sont les miens. La bonne chose est que ce n’est pas le leur pour toujours. “Maintenant, le logo RF est de retour avec Federer, le logo apparaissant également sur son site Web.

Federer a subi une opération au genou le mois dernier après l’Open d’Australie et a déclaré qu’il sauterait tous les tournois jusqu’à la saison sur gazon. Lorsque le 20e Grand Chelem reviendra sur la tournée sur les courts en herbe en Angleterre, il devrait arborer à nouveau le logo RF.

Ça arrive enfin 🥳🎉🙌 #RFlogo #transferofownership

