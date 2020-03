Roger Federer remporte son premier titre sur Tim Henman

Roger Federer a remporté le premier titre du Masters 1000 il y a 18 ans à Hambourg, se classant parmi les 10 premiers le lendemain et restant sur la course vers le sommet du tennis masculin. En 2003, les Suisses ont remporté sept titres ATP, dont Wimbledon et la Masters Cup, devenant le numéro un mondial.

1 après avoir conquis l’Open d’Australie au début de la saison prochaine. Pendant les quatre années et demie suivantes, Roger était le leader du peloton, réalisant de nombreux records et jalons qui allaient être battus, s’établissant comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps et la figure dominante sur les terrains durs.

2004 a été la première saison avec Federer qui a le dessus sur le reste du peloton du début à la fin, remportant 74 des 80 matchs et revendiquant 11 titres pour forger un écart énorme sur les rivaux les plus proches. Après ce titre de l’Open d’Australie, Federer a marqué deux victoires en Coupe Davis contre les Roumains avant que Tim Henman n’atteigne sa première défaite en quart de finale à Rotterdam, allant jusqu’à Dubaï et obtenant une chance de se venger contre le Britannique en finale d’Indian Wells. .

Les premières campagnes de Roger Indian Wells n’ont pas été si réussies, remportant trois matchs sur six entre 2001-03 et changeant tout cela en 2004 après avoir remporté le premier titre du Masters 1000 dans le désert et le deuxième au classement général.

Sautant le premier tour comme tête de série, Federer a battu Andrei Pavel 6-1, 6-1 en 64 minutes pour un départ parfait, perdant seulement 13 points au service et brisant le Roumain cinq fois pour entrer dans le troisième tour où il a affronté un rival plus dangereux à Fernando Gonzalez.

Le Chilien n’a pas pu égaler les chiffres de Roger aussi, perdant 6-3, 6-2 en 63 minutes après avoir créé un seul point de rupture, permettant à Roger de décrocher trois pauses et de contrôler le tableau de bord tout le temps pour passer aux 16 dernières.

Là, le monde non. 19 Mardy Fish a bien combattu dans le premier set avant que Federer n’atteigne un triomphe 6-4, 6-1 en 71 minutes, jouant contre une chance de pause et volant le service de Fish à trois reprises pour se qualifier pour les huit derniers, où il était clairement le favori contre Juan Ignacio Chela.

Ce fut une autre journée rapide au bureau pour les Suisses, réalisant un triomphe 6-2, 6-1 en 63 minutes pour réserver la place dans les quatre derniers, se brisant pour la première fois pendant l’événement et effaçant ce déficit avec un stellaire performance au retour pour faire un autre grand pas vers le titre.

En sauvant six des sept chances de pause dans les quatre premières rencontres et en passant un peu plus de quatre heures sur le terrain, Federer était en grande forme avant la confrontation en demi-finale avec Andre Agassi où il a dû travailler beaucoup plus dur pour rester sur le parcours du titre , évinçant le vétéran américain 4-6, 6-3, 6-4 en une heure et 53 minutes.

Les deux joueurs ont dû défendre six points de rupture et nous avons vu une pause de service dans chaque set, en nous poussant les limites et en restant en contact avec le décideur jusqu’aux dernières étapes. Le huitième match aurait pu être le pivot, avec André créant quelques occasions de pause à 4-3 pour une énorme avance.

Roger est resté calme, cependant, effaçant les deux avec les vainqueurs de coup droit et prenant quatre points d’affilée lors du prochain match pour briser Agassi et obtenir une chance de servir pour la place en finale. Deux as ont scellé l’accord pour le Suisse, avançant dans le match pour le titre où il a rencontré Tim Henman le 21 mars, cherchant la première couronne dans le désert.

Puissant soulagé après cette victoire serrée sur Agassi, Roger s’est révélé trop fort pour le Britannique, le battant 6-3, 6-3 en 67 minutes pour le deuxième trophée Masters 1000 et le deuxième titre notable en 2004, prolongeant l’écart sur le les joueurs derrière lui et la construction de la confiance pour le reste de l’année où il serait également dominant.

C’était leur huitième rencontre sur le Tour et seulement la deuxième victoire pour le Suisse qui avait eu du mal à garder le rythme avec le rival le plus expérimenté sur les surfaces les plus rapides lors de leurs premiers affrontements, délivrant son meilleur tennis dans celui-ci pour contrôler le tableau de bord tout le temps.

Roger n’a perdu que neuf points au service au total, ne rencontrant aucun problème au service et augmentant la pression de l’autre côté du filet pour créer six chances de pause et en convertir trois qui l’ont propulsé au-dessus de la ligne d’arrivée. Federer a frappé plus de gagnants et moins de fautes directes, détruisant Henman dans les échanges de milieu de gamme pour remporter le premier des trois titres consécutifs dans le désert.

Un vainqueur a donné à Roger deux points de rupture au quatrième match, convertissant le deuxième après une erreur de volée forcée de Tim pour créer un écart de 3-1, cimentant la pause avec un vainqueur de service dans le prochain match et décrochant l’ouvreur avec une prise à l’amour à 5-3 en 29 minutes.

Henman a frappé une double faute pour donner un service dans le troisième match du deuxième set et Roger a progressé de 3-1 avec un vainqueur de service, concluant le triomphe lorsque Tim a marqué un revers au neuvième match pour soulever la couronne et commencer le règne. dans le désert.