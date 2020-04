Roger Federer répond à un fan qui a relevé son défi en portant un t-shirt Rafael Nadal

Roger Federer est peut-être en quarantaine et se remet d’une opération au genou, mais le 20 fois champion du Grand Chelem n’a certainement pas perdu son sens de l’humour. C’était évident quand un fan a répondu à son dernier défi de volée. La légende suisse de 38 ans a lancé un nouveau défi de volée pour ses fans qui ont été invités à rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Dans la vidéo, Federer est vu debout à quelques centimètres d’un mur et frappant des volées de coup droit rapide et a marqué plusieurs athlètes et superstars comme Virat Kohli, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Coco Gauff, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, Bill Gates et Dwayne ‘The Rock’ Johnson leur demande de relever le même défi.

Alors que Nadal n’a pas encore répondu au défi, un fan de tennis a relevé le défi en lisant un livre avec une raquette d’autre part pour rendre le défi un peu plus difficile. Cependant, ce qui a piqué l’intérêt de Federer, c’est le fait que le fan portait un t-shirt de Nadal.

La réponse de Federer fut courte mais classique – “Oui vrai mais… .la chemise ???” La star suisse a répondu à plusieurs des fans qui ont publié leurs versions de son défi sur les réseaux sociaux. Federer avait précédemment publié une vidéo de lui-même frappant contre un mur dans la neige – encourageant les gens à rester chez eux.

Pendant ce temps, le légen suisse n’a pas encore répondu au 100volleychallenge d’Andy Murray – affirmant que sa femme Mirka Federer était timide à l’idée d’apparaître sur les réseaux sociaux.