Roger Federer restera-t-il dans les mémoires comme GOAT si Nadal et Djokovic battent son record du slam?

Roger Federer restera-t-il dans les mémoires comme le GOAT si Rafael Nadal et Novak Djokovic battent leur record du slam? En ce qui concerne les records, Federer en détient de nombreux, qui ne peuvent guère être dépassés par ses deux rivaux à l’avenir. Même si Federer prend sa retraite à 40 ans et que Nadal et Djokovic devaient jouer au moins trois ans de plus, de nombreux records de Federer ne seraient pas battus.

Donc, tout se résume aux Slams? Pas vraiment, bien que les slams soient évidemment la partie la plus importante de la saison (et de la carrière) d’un joueur de tennis. Donc, en parlant de Roger Federer, nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur les Majors, mais sur tous les excellents records qu’il a réalisés au cours de sa carrière.

On pourrait parler de face à face. Federer est désavantagé avec Nadal et Djokovic. Cependant, la tendance de ses matchs contre Rafa est désormais favorable au Suisse Maestro (lors des 10 derniers matches joués, Roger en a remporté 7, dont l’Open d’Australie 2017).

Avec Djokovic tendance inverse: Federer a perdu 7 des dernières confrontations avec le Serbe. Non seulement cela, car le Suisse ne remporte pas de défi lors d’un Chelem contre Nole de la demi-finale de Wimbledon 2012. Cependant, il est vrai qu’entre les deux, il y a aussi une différence d’âge (6 ans): Djokovic gagne beaucoup plus de matchs contre les Suisses de combien il s’en fichait quand Roger avait encore moins de 30 ans. L’âge est donc un facteur très important dans les défis entre les deux, même si Nole a maintenant réussi à entrer dans l’esprit de Federer, devenant un véritable cauchemar pour lui.

Il y a aussi une analyse finale à faire. Federer est peut-être le sportif le plus aimé (pas seulement le tennis) de tous les temps. Sa classe, son élégance, ses victoires, son charisme, son côté humain et fragile, ses records et cette aura de grand charme en ont fait l’un des sportifs les plus populaires de tous les temps, adoré des fans, des organisateurs de tournois et de marques.

Roger Federer est une véritable icône, un ambassadeur du sport dans le temps et dans l’espace, capable de rendre le tennis spécial. Ensuite, il y a les chiffres. Si Nadal et Djokovic battaient le record du Slam de Roger Federer (et cela est probable), il y aurait de nombreuses autres évaluations et considérations à faire.