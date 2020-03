Roger Federer retrouve la couronne de Dubaï perdue face à Rafael Nadal

Après une saison fantastique qui l’a vu remporter 92 des 97 matchs et le record personnel de 12 titres ATP en 2006, Roger Federer avait faim de plus au début de l’année prochaine, prouvant cela avec force sur le terrain!

Invaincu depuis l’été dernier et Cincinnati, Roger a dominé les deux mois précédents avec cinq titres consécutifs pour conclure 2006 et ouvrir la saison suivante avec un triomphe à l’Open d’Australie sans perdre un set.

Après un repos bien mérité, le Suisse était de retour à Dubaï où il a perdu le titre il y a 12 mois face à Rafael Nadal, se classant clairement favori et remportant la quatrième couronne dans le désert au cours des cinq dernières années après un 6-4, 6 -3 triomphe sur Mikhail Youzhny le 3 mars.

Porté par cette exceptionnelle campagne de l’Open d’Australie, Roger a lancé l’action à Dubaï avec une victoire de 7-6, 3-6, 6-3 contre Kristian Pless, luttant un peu dans les premier et deuxième sets mais gardant les choses sous contrôle dans le entrer dans le deuxième tour où il a battu Daniele Bracciali 7-5, 6-3 avec une seule pause dans chaque set.

Deux joueurs extérieurs au top 80 étaient derrière Federer, bien qu’il ait certainement dû creuser profondément contre le prochain rival, évinçant le jeune Serbe Novak Djokovic 6-3, 6-7, 6-3 en plus de deux heures. Un adolescent a cassé le service de Roger à deux reprises pour rester en lice, mais le Suisse a franchi la ligne d’arrivée en premier avec quatre pauses, se retrouvant en demi-finale où Tommy Haas est tombé 6-4, 7-5 après que Federer l’a brisé deux fois.

N ° mondial Mikhail Youzhny s’est opposé à Roger Federer et au quatrième titre de Dubaï, les Suisses remportant une victoire 6-4, 6-3 en une heure et 25 minutes pour son 47e titre et la 41e victoire consécutive! Roger et Mikhail se sont rencontrés pour la neuvième fois et le numéro mondial.

1 a remporté la neuvième victoire, subissant deux pauses mais gardant les choses sous contrôle avec un affichage solide comme un roc au retour, créant pas moins de 18 chances de pause et convertissant quatre pour émerger au sommet. Ce n’était pas le meilleur départ possible pour Federer qui s’est cassé lors du tout premier match après un retour de Youzhny qui a fait un revers en bas de la ligne gagnante dans le deuxième match pour cimenter la pause et s’installer dans un bon rythme.

Federer a obtenu son nom sur le tableau de bord lors du troisième match avec des as consécutifs et était de retour du côté positif du chronomètre lorsque Youzhny a réussi une double faute dans le match qui a suivi. Le Russe a dû creuser profondément dans le huitième match pour rester en contact, répartissant deux points de rupture avant que Federer ne saisisse le troisième pour remonter 5-3 et servir pour le premier match.

Soudainement, Mikhail a retrouvé la zone, faisant un revers sur le vainqueur de la ligne pour retirer la pause et prolonger le set, seulement pour perdre à nouveau le service dans le dixième match et remettre l’ouvreur aux Suisses. Comme prévu, Roger avait le volant maintenant, gagnant une pause dans le deuxième match du deuxième set et ayant cinq balles de match à gagner au retour à 5-2.

Youzhny a trouvé le moyen de les licencier tous et de survivre pour un autre match avant que Federer ne licencie trois vainqueurs pour son propre compte pour sceller l’accord et célébrer la quatrième couronne de Dubaï au cours des cinq dernières années et 60 victoires irréelles lors des 61 rencontres précédentes depuis Halle en juin dernier. !