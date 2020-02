Roger Federer révèle ce qui le motive à jouer à 38 ans

À ses 38 ans, vingt fois vainqueur du Grand Chelem Roger Federer est toujours une force dominante dans le circuit ATP et il montre à peine des signes de ralentissement des moteurs. Avant l’exposition Match in Africa qui a eu lieu au Cap, Roger a révélé ce qui le motive à continuer de moudre et de se battre avec des gens comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et tous les autres jeunes affamés venant de derrière.

Federer a révélé ce qui le motive à chaque tournoi auquel il participe après un brunch organisé par Moët & Chandon avant l’exposition «Match In Africa» qui a eu lieu au Cap vendredi. «Moët & Chandon, pour moi, est le symbole de la célébration.

J’apprécie toujours quand je suis avec mes amis, mon équipe et ma famille. Peu importe que je gagne ou que je perde, c’est juste agréable de célébrer avec tout le monde lorsque nous sommes ensemble. Pour moi, le champagne consiste à célébrer des moments et en tant qu’athlète », a déclaré Federer dans une interview exclusive pour Destiny Connect.

“Il y a beaucoup de hauts et de bas, mais célébrer des moments de succès avec votre équipe est la raison pour laquelle je continue de jouer”. Roger a continué. Le Suisse Maestro est le numéro trois mondial, a remporté 20 tournois du Grand Chelem et a certainement marqué l’histoire du tennis, mais il a un autre enjeu aujourd’hui.

Roger Federer joue pour sa famille, ses amis, ses fans et pour l’occasion de savourer tous les succès à leurs côtés.