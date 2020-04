Roger Federer révèle ce qu’il manque le plus de la tournée

De toutes les choses qu’il a été empêché de faire depuis la fermeture de l’ATP Tour en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui manque le plus à Roger Federer, c’est de sauver des points d’arrêt. Roger a admis cela après avoir répondu à la question de l’ATP Tour: “Quelles sont les choses que vous attendez le plus avec impatience lorsque le #ATPTour revient?”.

La légende du tennis de 38 ans doit avoir du mal à faire face à l’absence de compétition. Après tout, Federer a commencé la saison avec de nombreux matchs remplis d’adrénaline et il doit être difficile de rester sur le banc. Rétrospectivement, Roger est revenu de 8-4 lors du bris d’égalité décisif au troisième tour qu’il a joué contre John Millman.

Le joueur suisse a gagné 6 points consécutifs pour avancer davantage. “Dieu merci, c’était un match nul, sinon j’aurais perdu celui-ci”, a déclaré Federer après ce match. De plus, avant de s’incliner devant Novak Djokovic en demi-finale, Roger Federer a eu plus de problèmes.

En quarts, il a sauvé sept balles de match et est revenu de deux sets à un pour battre Tennys Sandgren. Quelques semaines plus tard, Roger a obtenu une dose de divertissement et une grande énergie de l’exposition Match For Africa. Au Cap, il a apprécié la présence de Rafael Nadal, Bill Gates, Trevor Noah et plus de 50 000 fans venus le voir.

La pandémie de coronavirus a offert à Roger Federer une fenêtre pour guérir sa blessure au genou, mais il s’attendait à jouer à Wimbledon. Étant donné que le All England Club Championship a été annulé comme de nombreux autres tournois, il ne reste plus qu’à Roger à espérer qu’il pourra monter sur le court au moins pour les autres tournois du Grand Chelem.