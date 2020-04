Roger Federer révèle comment va son rétablissement du genou

Cet après-midi, Rafa Nadal Il a offert une conversation amusante sur Instagram où il avait plusieurs invités, dont Roger Federer. Le Suisse était très court, mais il est entré avec plaisir, prêt à passer un bon moment et la chimie entre lui et les Espagnols a fait le reste. Après une feinte d’absence de connexion, Federer est entré et a produit un moment très drôle, demandant à Nadal pourquoi ne pas jouer avec sa main droite et il faut se rappeler que Rafa est droitier pour tout sauf pour jouer au tennis et au football.

“Je ne peux pas jouer avec la droite. Que je puisse jouer avec la droite est un mythe, une légende (rires). Il est vrai que je fais tout avec la droite … sauf jouer au tennis et jouer au football. Avec 3- 4 ans a été ambidextre, il a joué avec deux revers donc les gens ne savaient pas s’il était droitier ou gaucher, mais la réalité est que j’ai toujours ressenti la raquette avec le pied gauche, toujours. “

Roger a répondu à la question dont nous avions tous besoin – @ rogerfederer | @RafaelNadal pic.twitter.com/w9SOqEKYjC – ATP Tour (@atptour) 20 avril 2020

En plus de cela, Federer a profité de l’occasion pour dire comment sont les temps de récupération de son genou, qui a été opéré en février dernier et qui allait le garder hors du circuit jusqu’en juin. “Le genou va bien. J’ai passé six bonnes semaines, puis je l’ai remarqué un peu plus lentement et maintenant je me sens mieux. La bonne chose est que j’ai beaucoup de temps maintenant pour récupérer (rires). Je continue avec les délais de mon rétablissement, je joue contre le mur. J’espère seulement qu’en temps voulu le genou se rétablira. Bien sûr, je pense que la deuxième opération est plus facile à gérer que la première, je ne sais pas ce que vous en pensez (rires). “

