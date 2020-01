Roger Federer révèle des préoccupations majeures en matière de blessures avant les demi-finales

Roger Federer s’est échappé par la peau de ses dents aujourd’hui. Un bouleversement a semblé à seulement une minute alors que Tennys Sandgren a obtenu 7 balles de match. Cependant, la star suisse résiliente a sauvé les sept d’entre eux pour terminer un retour étonnant. Il a ensuite remporté le match 6-3,2-6,2-6,7-6 (10-8), 6-3.

C’était le deuxième match consécutif où Federer a fait une résurgence tardive après avoir faibli tôt. Cependant, ce qui était différent aujourd’hui, ce sont les erreurs alarmantes dans son jeu qui rendraient un fan de Federer de longue date triste.

Cependant, cela peut être attribué en grande partie à ses problèmes de blessure qui étaient clairement évidents pendant le match.

Juste avant la demi-finale, les commentaires de Federer ont suscité des inquiétudes quant aux blessures.

Qu’a dit Roger Federer?

C’est ce que Federer avait à dire sur sa blessure possible après avoir avoué que Sandgren était le meilleur joueur-

«J’ai vraiment commencé à me débattre avec ma jambe tout au long du match. J’ai juste essayé de rester là-bas et d’en faire un match. Faites-le gagner et pas moi, donnez-le lui. Et j’ai pu le faire jusqu’à la fin, c’est incroyable comment je me suis échappé, mais c’était vraiment une chance. »

Roger Federer

Cependant, les commentaires que Federer a faits après cela ont soulevé des inquiétudes quant à savoir s’il serait en mesure d’affronter Novak Djokovic. Sa jambe et son aine le troublent vraiment. Compte tenu de la forme de Novak, il punira Roger pour chaque petite erreur.

Pourquoi Federer a-t-il continué le match malgré des préoccupations de blessures?

Federer a tenté de passer malgré ses problèmes. Il a révélé pourquoi il avait fait ça –

«Le fait est que lorsque vous rencontrez un problème, petit ou grand, le plus important est que vous sachiez à quel point il peut s’aggraver. Si vous sentez que vous pouvez réellement vous blesser et que cela peut vous coûter des semaines et des mois de votre saison, alors il est évidemment préférable d’arrêter. “

Cependant, Roger a estimé que cette blessure ne le garderait que 10 jours au maximum.

«Mais j’avais l’impression que c’était de la raideur dans ma hanche, mon aine ou mes ischio-jambiers. Quoi qu’il en soit, pour quelques jours, maximum 10 jours et j’ai ça pour être honnête. La question est de savoir comment y faire face. Pour moi, ce n’était pas assez grave pour s’arrêter. Comme je l’ai dit, je crois aux miracles sur le court de tennis. »

Roger Federer a révélé qu’une motivation majeure pour rester était également son adversaire. Juste pour lui, il voulait terminer le match. C’est ainsi que Roger a transmis cette noble émotion –

“S’il commence à se sentir mal, ce n’est pas comme s’il n’avait pas aussi joué à ce tournoi. Il peut aussi devenir nerveux ou porter une blessure que je ne connais pas. Alors restons dans le match et essayons quelques trucs. Si je reste avec lui, je me sentirais peut-être mieux. Parce que maintenant je connais vraiment mon problème et ce que je peux et ne peux pas faire. Ensuite, ça devient vraiment simple, tout dépend de l’adversaire. C’est là que ça devient difficile pour lui de jouer. Et je le sais et j’en suis vraiment désolé. “

À qui Federer doit-il faire face ensuite?

Roger est prêt à affronter le Serbe n ° 1 Novak Djokovic lors du prochain match. Pour être honnête, Novak sera le favori retentissant. Cependant, un homme qui peut économiser 7 balles de match ne peut jamais être compté.

Nous sommes dans une demi-finale pleine d’action.